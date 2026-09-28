Các đơn vị, địa phương hoàn thành kế hoạch giải ngân chi tiết trước ngày 5/10

Quang cảnh cuộc họp - Ảnh: C.H

Theo báo cáo, tính đến ngày 19/9, các đơn vị, địa phương đã giải ngân hơn 166/538 tỉ đồng (đạt 30,9%) từ nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2025 kéo dài của các Chương trình MTQG, trong đó, đã giải ngân hơn 6,4/29 tỉ đồng (đạt 22%) vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; 34,5/99 tỉ đồng (đạt 34,8%) vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; 125,4/410 tỉ đồng (đạt 30,6%) vốn Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đáng nói, nhiều đơn vị, địa phương đề xuất trả lại nguồn vốn Chương trình MTQG kéo dài với tổng số vốn gần 29,4 tỉ đồng.

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia - Ảnh: C.H

Về kế hoạch vốn năm 2026, tỉnh Quảng Trị được Thủ tướng Chính phủ giao hơn 281 tỉ đồng, trong đó, vốn đầu tư công hơn 205 tỉ đồng, vốn chi thường xuyên hơn 76,5 tỉ đồng. UBND tỉnh đã phân bổ kế hoạch đầu tư công cho các địa phương. Hiện, các địa phương đang phân bổ chi tiết và triển khai thực hiện.

Đối với nguồn vốn chi thường xuyên hơn 76,5 tỉ đồng, các cơ quan liên quan đang hoàn chỉnh phương án phân bổ, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ VI.

Đại diện lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo báo cáo tình hình giải ngân nguồn vốn các chương trình được giao - Ảnh: C.H

Việc thực hiện kế hoạch vốn năm 2026 còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, như: Chương trình đầu tư giai đoạn 2026-2035 mới được Trung ương phê duyệt, với nhiều cơ chế chính sách mới ban hành, nhiều nội dung phân cấp cần cụ thể hóa, nên mất nhiều thời gian triển khai.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các địa phương, đơn vị đã nêu lên một số khó khăn, vướng mắc, đó là: Cần nhiều thời gian rà soát, xác minh, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và thanh quyết toán, bàn giao giữa các đơn vị cũ và mới; các địa phương lúng túng trong thực hiện các quy định mới; một số dự án, nhiệm vụ liên quan đến công tác lập dự toán, thẩm định, lựa chọn nhà thầu, mua sắm hàng hóa, thiết bị phải thực hiện nhiều bước, dẫn đến tiến độ triển khai và thanh toán chưa đáp ứng yêu cầu.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Kim Điền phát biểu ý kiến tại cuộc họp - Ảnh: C.H

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực của một số cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện các chương trình; đồng thời, phê bình các đơn vị, địa phương có tỉ lệ giải ngân thấp; chưa chủ động, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Đại diện lãnh đạo xã Khe Sanh báo cáo tình hình giải nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã - Ảnh: C.H

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, thời gian còn lại không nhiều, số vốn chưa giải ngân còn lớn, các địa phương, đơn vị cần chủ động rà soát toàn bộ nguồn vốn năm 2025 kéo dài và vốn được giao năm 2026; xác định rõ nguyên nhân, giải pháp chậm giải ngân, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền; hoàn thành kế hoạch giải ngân chi tiết, trong đó xác định rõ tiến độ thực hiện, thời hạn giải ngân đối với từng dự án, nhiệm vụ và số vốn đề xuất điều chỉnh, trình lãnh đạo UBND tỉnh trước ngày 5/10; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tiến độ, kết quả giải ngân.

Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại cuộc họp - Ảnh: C.H

Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, cơ quan chuyên môn trong đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn Chương trình MTQG.