* Năm 2026, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 316 (Quân khu 2) đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn, gắn trách nhiệm của cán bộ chủ trì với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Các đơn vị duy trì nghiêm công tác giáo dục pháp luật, kỷ luật; thường xuyên kiểm tra thao trường, bãi tập, tình trạng kỹ thuật vũ khí, trang bị và phương tiện; chú trọng bồi dưỡng kỹ năng xử trí tình huống cho cán bộ, chiến sĩ.

Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị của Sư đoàn 316.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 316 tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác bảo đảm an toàn; khắc phục tư tưởng chủ quan, lơ là. Mỗi cán bộ chủ trì phải nêu gương, sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng, sức khỏe bộ đội. Các cơ quan, đơn vị cần rà soát, bổ sung biện pháp phù hợp với từng nội dung huấn luyện, diễn tập, điều kiện địa hình, thời tiết. Đồng thời, tăng cường quản lý vũ khí, trang bị, phương tiện; duy trì nghiêm chế độ kiểm tra, rút kinh nghiệm, khắc phục dứt điểm khâu yếu, mặt yếu, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Sư đoàn.

* Thời gian qua, công tác bảo đảm an toàn trong huấn luyện, diễn tập của Vùng Cảnh sát biển 1 luôn được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát từ khâu chuẩn bị đến thực hành. Các đơn vị cơ bản xây dựng đầy đủ kế hoạch, phương án, kiểm tra tình trạng kỹ thuật tàu, xuồng, vũ khí, trang bị, khảo sát chặt chẽ khu vực huấn luyện, bố trí lực lượng y tế. Những nội dung có nguy cơ cao như bắn đạn thật trên biển, huấn luyện kỹ thuật tàu, bơi và các cuộc diễn tập được tổ chức chặt chẽ…

Thiếu tướng Trần Văn Thơ, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phát biểu kết luận hội nghị.

Thời gian tới, Thiếu tướng Trần Văn Thơ, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn Vùng tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành kỷ luật và quy định bảo đảm an toàn trong huấn luyện, diễn tập; xác định bảo đảm an toàn là yêu cầu xuyên suốt trong mọi hoạt động của đơn vị...

* Năm 2026, Bộ CHQS TP Quảng Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và diễn tập các cấp. Trong đó, tổ chức 5 lớp tập huấn cán bộ; chỉ đạo các đơn vị tổ chức hơn 60 lớp tập huấn cho các đối tượng. Công tác chuẩn bị huấn luyện được thực hiện chặt chẽ, từ giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng cán bộ đến bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật, thao trường.

Đại tá Bùi Đức Lâm, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS TP Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị.

Đồng thời, Bộ CHQS TP Quảng Ninh tham mưu, chỉ đạo 5 xã, phường, đặc khu diễn tập phòng thủ dân sự; 4 công ty diễn tập chiến đấu bảo vệ công ty; 5 xã, phường diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ; chỉ đạo Trung đoàn 17 diễn tập cùng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 327. Đặc biệt, tham mưu tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2026. Quá trình thực hiện nhiệm vụ luôn duy trì thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn.

* Thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 968 (Quân khu 4) cùng cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về tăng cường công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật và bảo đảm an toàn; chú trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các quy định của đơn vị.

Đại tá Lê Chiến Thắng, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 968 phát biểu tại hội nghị.

Trước khi tổ chức huấn luyện, diễn tập, chỉ huy các cấp chú trọng những nội dung huấn luyện, diễn tập có tính chất phức tạp, nguy hiểm; tổ chức quán triệt, kiểm tra chặt chẽ việc chấp hành các quy tắc an toàn, kỹ năng sử dụng vũ khí, trang bị và khả năng xử trí tình huống của cán bộ, chiến sĩ.

* Năm 2026, Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không-Không quân đã tổ chức huấn luyện đúng kế hoạch; công tác huấn luyện tập trung cán bộ, kíp chiến đấu từng bước đi vào nền nếp, duy trì nghiêm chế độ. Các đơn vị tổ chức tự đạo diễn, diễn tập 1 lượt; Sư đoàn chỉ đạo, đạo diễn diễn tập cho các đơn vị 1 lượt và tổ chức diễn tập cấp sư đoàn đúng kế hoạch.

Quang cảnh hội nghị của Sư đoàn 363.

Tham gia diễn tập phòng thủ Quân khu 4 và diễn tập bắn đạn thật các lực lượng phòng không năm 2026 do Quân chủng tổ chức, Sư đoàn 363 đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, Trung đoàn 295 tham gia hội thao, diễn tập kíp chiến đấu sở chỉ huy ra-đa có thực binh do Quân chủng tổ chức đạt giỏi; kíp chiến đấu đài ra đa VRS-2DM đoạt giải Nhì. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, chỉ huy các cấp tăng cường quán triệt, kiểm tra, duy trì chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn.