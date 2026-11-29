Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương xã Hòa Xuân cắm biển cảnh báo để bảo đảm an toàn cho người dân. (Ảnh: NGỌC LÂN)

Trong hai ngày 28 và 29/11, các đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Rô, Tuy Hòa, An Hải và Xuân Đài đã triển khai cán bộ, chiến sĩ phối hợp chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân phòng tránh mưa lũ, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng An Hải và các lực lượng hỗ trợ người dân đi qua những khu vực bị ngập. (Ảnh: NGỌC LÂN)

Tại địa bàn xã Hòa Xuân, mưa lớn khiến một số tuyến đường qua các thôn Thạch Tuân, Bàn Thạch, Phước Giang bị ngập dưới 20cm; riêng thôn Hiệp Đồng ngập khoảng 60cm, gây khó khăn cho việc đi lại. Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Rô đã bố trí cán bộ, chiến sĩ tuyên truyền, vận động ngư dân đưa tàu thuyền về nơi neo đậu an toàn; hỗ trợ người dân tại các khu vực ngập sâu và tổ chức chốt chặn tại những điểm có nguy cơ mất an toàn. Đến nay, toàn bộ 69 tàu cá trên địa bàn đã vào nơi neo đậu an toàn.

Tại xã Ô Loan, Đồn Biên phòng An Hải cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp lực lượng công an, quân sự địa phương tổ chức chốt chặn tại khu vực suối Ré, đoạn đường liên thôn từ thôn Tân An lên Quốc lộ 1A. Lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn người dân không đi qua khu vực ngập sâu, đề phòng nguy hiểm do nước lũ.

Ủy ban nhân dân xã Hòa Xuân cắm biển cảnh báo để bảo đảm an toàn cho người dân. (Ảnh: NGỌC LÂN)

Cùng thời gian này, tại phường Xuân Đài, trước nguy cơ sạt lở do mưa lớn, Đồn Biên phòng Xuân Đài phối hợp chính quyền địa phương đến từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động 3 hộ dân nằm trong khu vực nguy hiểm di dời đến trụ sở khu phố An Bình Thạnh. Đến 16 giờ ngày 28/11, các hộ dân đã được di dời đến nơi an toàn.

Trong khi đó, tại các phường Tuy Hòa, Bình Kiến và Phú Yên, mưa lớn kéo dài từ chiều tối 27/11 đến ngày 28/11 khiến một số khu vực trũng thấp thuộc các tổ dân phố Đông Bình, Phước Khánh, Vĩnh Phú (phường Tuy Hòa), Cẩm Thọ, Hòa Kiến (phường Bình Kiến) bị ngập từ 20 đến 40cm. Đồn Biên phòng Tuy Hòa đã cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp chính quyền địa phương đến các khu vực bị ngập để nắm tình hình, tuyên truyền, hướng dẫn người dân đi lại an toàn. Tại phường Phú Yên, tình hình cơ bản ổn định, tàu cá trên địa bàn đã vào nơi neo đậu an toàn.

Cán bộ Đồn Biên phòng Xuân Đài hỗ trợ di dời người dân nằm trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. (Ảnh: NGỌC LÂN)

Hiện nay, các đơn vị thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tiếp tục duy trì lực lượng trực, theo dõi sát diễn biến thời tiết, phối hợp chính quyền địa phương rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ nhân dân khi có tình huống xảy ra. Đến thời điểm báo cáo, các địa bàn trên chưa ghi nhận thiệt hại về người.