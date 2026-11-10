Các đơn vị Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk chúc mừng lực lượng Bảo vệ biên giới Campuchia nhân dịp Quốc khánh Campuchia

Đồn Biên phòng Bo Heng gặp mặt, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Đồn Cảnh sát bảo vệ biên giới bộ Cobaldomray. (Ảnh: NGUYỄN LÂN)

Tại khu vực cột mốc phụ số 46, Đồn Biên phòng Bo Heng (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) tổ chức gặp mặt, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Đồn Cảnh sát bảo vệ biên giới bộ Cobaldomray, Ty Công an tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia.

Tại buổi gặp mặt, thay mặt cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bo Heng, Trung tá Hồ Viết Minh, Phó đồn trưởng gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến sĩ quan, binh sĩ Đồn Cảnh sát bảo vệ biên giới bộ Cobaldomray nhân dịp Quốc khánh Vương quốc Campuchia; đồng thời chúc sĩ quan, binh sĩ đơn vị sức khỏe, hạnh phúc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí mong muốn thời gian tới, hai đơn vị tiếp tục duy trì mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Bo Heng và Đồn Cảnh sát bảo vệ biên giới bộ Cobaldomray trao đổi thông tin về tình hình an ninh, trật tự trên đoạn biên giới hai bên phụ trách. (Ảnh: NGUYỄN LÂN)

Thay mặt sĩ quan, binh sĩ Đồn Cảnh sát bảo vệ biên giới bộ Cobaldomray, Đại úy So Mau, Đồn trưởng cảm ơn tình cảm và lời chúc mừng của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bo Heng; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đơn vị trong trao đổi thông tin, nắm tình hình, giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh trên biên giới, không để bị động, bất ngờ.

Nhân dịp này, hai đơn vị đã trao đổi thông tin về tình hình an ninh, trật tự trên đoạn biên giới hai bên phụ trách; thống nhất tiếp tục duy trì tốt công tác phối hợp, kịp thời thông báo cho nhau những vấn đề liên quan công tác quản lý, bảo vệ biên giới, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, xây dựng khu vực biên giới ổn định, phát triển.

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê thăm, chúc mừng và tặng quà lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia đối diện. (Ảnh: NGUYỄN LÂN)

Tại cột mốc biên giới số 42, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Yok M’Bre và cấp ủy, chính quyền xã Ea Bung, tỉnh Đắk Lắk tổ chức đoàn công tác thăm, chúc mừng và tặng quà lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia đối diện.

Trong không khí đoàn kết, hữu nghị, đại diện đoàn công tác đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến cán bộ, chiến sĩ lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia đối diện; đồng thời khẳng định mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống, hợp tác và phát triển giữa hai nước Việt Nam-Campuchia nói chung và giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai bên nói riêng.

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Yok M'Bre thăm, chúc mừng và tặng quà lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia đối diện. (Ảnh: NGUYỄN LÂN)

Hoạt động thăm hỏi, tặng quà là việc làm thiết thực, ý nghĩa, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau; qua đó nâng cao hiệu quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới, cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.