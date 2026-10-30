Các đơn vị Binh chủng Hóa học thực hiện hiệu quả Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026

Đại tá Phạm Công Hữu, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chính ủy Binh chủng Hóa học dự và chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo, chỉ huy, đại diện các cơ quan của Lữ đoàn 88 và Kho K64; thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các đơn vị trong Khối thi đua số 2 và số 4.

Đại tá Phạm Công Hữu, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chính ủy Binh chủng Hóa học phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Khối thi đua số 2.

Đại tá Phạm Công Hữu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Khối thi đua số 4.

Khối thi đua số 2 gồm các Lữ đoàn: 86, 87, 88. Khối thi đua số 4 gồm các Kho: K61, K62, K64.

Năm 2026, công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) của các Khối đã bám sát nhiệm vụ chính trị, yêu cầu xây dựng đơn vị và tình hình thực tiễn. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, gắn phong trào thi đua với thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất trang bị, vật tư kỹ thuật và bảo đảm an toàn.

Đại tá Phạm Công Hữu trao cờ Khối trưởng Khối thi đua số 2 năm 2027 cho Lữ đoàn 86 và tặng hoa chúc mừng Lữ đoàn 88 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Khối trưởng Khối thi đua số 2 năm 2026.

Đại tá Phạm Công Hữu trao cờ Khối trưởng Khối thi đua số 4 năm 2027 cho Kho K61 và tặng hoa chúc mừng Kho K64 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Khối trưởng Khối thi đua số 4 năm 2026.

Theo đó, Phong trào TĐQT được cụ thể hóa bằng những nội dung, chỉ tiêu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị; chú trọng phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, tạo động lực để các đơn vị khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, xây dựng tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào TĐQT năm 2026; phân tích những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Các ý kiến cũng đề xuất giải pháp đổi mới nội dung, hình thức thi đua; nâng cao chất lượng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến; gắn kết quả thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, bảo đảm công tác khen thưởng chính xác, kịp thời, tạo sức lan tỏa trong toàn Khối.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày sáng kiến cải tiến kỹ thuật, mô hình, vật chất chuyển đổi số của Lữ đoàn 88.

Các đại biểu tham quan sản phẩm sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác của Kho K64.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Phạm Công Hữu biểu dương tinh thần trách nhiệm, những nỗ lực của các đơn vị trong tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào TĐQT. Đồng thời, yêu cầu thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các chủ trương, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên; nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì.

Nội dung thi đua phải hướng mạnh vào thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; chất lượng bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất trang bị, vật tư kỹ thuật và bảo đảm an toàn; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Qua đó, đưa Phong trào TĐQT phát triển thực chất, bền vững, góp phần xây dựng Binh chủng Hóa học cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.