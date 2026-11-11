Các đòn tập kích của Ukraine làm giảm công suất lọc dầu của Nga

Theo truyền thông Anh, các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu Nga càng làm gia tăng khó khăn cho Nga trong việc giải quyết tình trạng thiếu nhiên liệu trong nước, trong bối cảnh Nga vẫn xuất khẩu dầu diesel ra thị trường quốc tế theo một thỏa thuận xuất khẩu với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu Nga kể từ cuối tháng 10, thời điểm thỏa thuận ngừng tấn công các cơ sở năng lượng do Tổng thống Trump công bố giữa Kiev và Moskva không thể triển khai.

Các cuộc tấn công của Ukraine đã làm gián đoạn hoạt động và gây ra những tình huống khẩn cấp tại 9 trong số 35 nhà máy lọc dầu lớn của Nga trong tuần qua.

Xem video một nhà máy lọc dầu Nga bốc cháy (Nguồn: exilenova_plus):

Tổng công suất thiết kế hằng ngày của các nhà máy lọc dầu Nga bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công bằng UAV kể từ cuối tháng 10, trong đó có 3 cơ sở lớn ở miền Trung nước Nga, vào khoảng 300.000 tấn, tương đương 2,2 triệu thùng dầu. Trong khi đó, tổng công suất lọc dầu sơ cấp của Nga vào khoảng 930.000 tấn/ngày.

Vào cuối tháng 10, các nhà máy lọc dầu Nga xử lý khoảng 700.000 tấn dầu thô/ngày, tương đương 5 triệu thùng.

Các nguồn tin ước tính sản lượng dầu thô thực tế được xử lý tại các nhà máy lọc dầu Nga có thể giảm tới 200.000 tấn/ngày.

Các cơ sở bị ảnh hưởng bao gồm những nhà máy lọc dầu ở Ryazan, Yaroslavl và khu vực sông Volga.

Ngày 9/11, một UAV của Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Kirishi của Nga (cơ sở lớn thứ hai nước này) trong cuộc tập kích ban đêm khiến nhà máy bốc cháy.

Trong bài viết đăng ngày 10/11 trên nhật báo Kommersant của Nga, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng Ukraine phớt lờ những lời kêu gọi của Tổng thống Trump về việc chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu năng lượng của Nga.

Tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu liên quan đến ngành dầu mỏ của Nga để đáp trả các cuộc tập kích của Moskva nhằm vào các mục tiêu năng lượng của Ukraine.

Ông Zelensky nói rằng các nhà máy điện, mạng lưới năng lượng, hệ thống sưởi ấm và hệ thống cấp nước của Ukraine liên tục trở thành mục tiêu tấn công. Ông Zelensky cũng từng tuyên bố sẵn sàng chấm dứt các cuộc tấn công nếu Nga cũng hành động tương tự.

Trong khi đó, các quan chức Nga nhiều lần khẳng định rằng họ muốn hướng tới giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột Ukraine, thay vì thỏa thuận ngừng bắn tạm thời mà theo họ sẽ giúp Ukraine tái vũ trang và tập hợp lại lực lượng.