Các đồn Biên phòng tỉnh Tuyên Quang kết nghĩa với đồn Công an quản lý biên giới Trung Quốc

Các đại biểu tham dự Lễ ký kết nghĩa.

Tham gia lễ ký kết, phía Việt Nam có 8 đồn Biên phòng gồm: Bạch Đích, Đồng Văn, Lũng Cú, Phó Bảng, Nghĩa Thuận, Tùng Vài, Thanh Thủy và Thàng Tín. Phía Trung Quốc gồm 7 đồn Công an quản lý biên giới: Dương Vạn, Đổng Cán, Bát Bố, Từ Trúc, Hạ Kim Xưởng, Thiên Bảo và Mãnh Động.

Tại buổi lễ, trên tinh thần hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau, hai bên đã thảo luận và thống nhất các nội dung hợp tác trọng tâm trong thời gian tới. Cụ thể, các đơn vị sẽ duy trì nghiêm túc chế độ hội đàm, trao đổi thông tin, phối hợp xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc phát sinh trên tuyến biên giới.

Đại diện đồn Biên phòng tỉnh Tuyên Quang và đồn Công an quản lý biên giới Trung Quốc ký kết biên bản kết nghĩa.

Bên cạnh đó, lực lượng bảo vệ biên giới hai bên sẽ tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật cho Nhân dân khu vực biên giới; đẩy mạnh tuần tra liên hợp; phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh phòng, chống các hành vi xâm phạm đường biên, mốc giới, xuất nhập cảnh trái phép, mua bán người và buôn lậu. Hai bên cũng nhất trí hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ và tích cực tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao nhằm thắt chặt tình đoàn kết.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ.

Những năm qua, sự phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng quản lý biên giới hai bên đã góp phần quan trọng trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Việc ký kết nghĩa lần này tiếp tục là dấu mốc quan trọng, tạo cơ sở pháp lý và thực tiễn để các đơn vị nâng cao hiệu quả phối hợp quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, củng cố quan hệ hữu nghị, cùng xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.