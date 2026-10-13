Các đồn biên phòng phát động đợt thi đua cao điểm

Đại diện các đội, trạm kiểm soát thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy ký kết giao ước thi đua.

Tại lễ phát động, cấp ủy, chỉ huy các đồn biên phòng tập trung tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa lịch sử của ngày Toàn quốc kháng chiến; truyền thống xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam; vị trí, vai trò của Ngày hội Quốc phòng toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, bồi đắp niềm tự hào, lòng yêu nước, nâng cao nhận thức chính trị và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đợt thi đua tập trung vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, biên giới, kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Cùng với đó, các đồn biên phòng chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; tăng cường tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật. Những nội dung này được gắn với yêu cầu giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Trong thực hiện nhiệm vụ, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới. Đồng thời, củng cố thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc; nâng cao hiệu quả hoạt động an sinh xã hội, giúp nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; chăm lo gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, củng cố tình đoàn kết quân dân.

Thông qua đợt thi đua, cán bộ, chiến sĩ phát huy truyền thống, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ biên giới trong tình hình mới.