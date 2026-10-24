Các đồn Biên phòng ở Đắk Lắk kết nghĩa, hỗ trợ các trường học ở khu vực biên giới

Đại diện chỉ huy Đồn Biên phòng Tuy Hòa và Trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ ký chương trình kết nghĩa. (Ảnh: NGUYỄN LÂN)

Tại khu vực biên giới biển, Đồn Biên phòng Tuy Hòa tổ chức hội nghị ký kết giao ước kết nghĩa với Trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ giai đoạn 2026-2030.

Tại hội nghị, Đồn Biên phòng Tuy Hòa và Trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ thống nhất tăng cường phối hợp giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh.

Đại diện các đơn vị trao quà tặng các gia đình ngư dân khó khăn. (Ảnh: NGUYỄN LÂN)

Theo nội dung ký kết, hai đơn vị phối hợp tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo, Luật Biên phòng Việt Nam, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam; giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, phổ biến kiến thức pháp luật và trang bị kỹ năng sống cho học sinh. Trọng tâm là nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng, chống ma túy, bạo lực học đường, đuối nước; bảo đảm an toàn giao thông và an toàn trên không gian mạng.

Hai đơn vị cũng thống nhất duy trì các hoạt động trải nghiệm thực tế, tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh quân sự; tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động tình nguyện, bảo vệ môi trường và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tại Cảng cá Đông Tác, phường Phú Yên, Đồn Biên phòng Tuy Hòa tham dự chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” do Lữ đoàn 682, Vùng 4 Hải quân tổ chức. Trong khuôn khổ chương trình, các cơ quan, đơn vị, địa phương trao tặng ngư dân 1.000kg gạo, 50 suất quà, 50 phao tròn, 50 áo phao, tặng 5 xe đạp cho con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt. Ban tổ chức đồng thời trao tặng 800 lá cờ Tổ quốc và phát 400 tờ rơi tuyên truyền về biển, đảo, các quy định pháp luật trong khai thác thủy sản.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tuy Hòa trao cờ Tổ quốc tặng ngư dân. (Ảnh: NGUYỄN LÂN)

Thông qua các hoạt động, chương trình góp phần động viên ngư dân khắc phục khó khăn, tiếp tục vươn khơi, bám biển, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Tại khu vực biên giới đất liền, Đồn Biên phòng Ia Rvê (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) tổ chức hội nghị ký giao ước kết nghĩa giai đoạn 2026-2030 với Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Ia Rvê, xã biên giới Ia Rvê, nhằm tăng cường phối hợp trong công tác giáo dục truyền thống, phổ biến pháp luật, chăm lo học sinh và xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân-dân trên địa bàn biên giới.

Đại diện Chỉ huy đồn Biên phòng và lãnh đạo Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Ia Rvê ký giao ước kết nghĩa giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: NGUYỄN LÂN)

Tham dự hội nghị có đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk; đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương; cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Rvê cùng cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Theo nội dung giao ước kết nghĩa giai đoạn 2026-2030, Đồn Biên phòng Ia Rvê và Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Ia Rvê sẽ tập trung phối hợp triển khai 6 nhóm hoạt động trọng tâm, gắn công tác giáo dục và rèn luyện học sinh với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Trọng tâm là phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam và Bộ đội Biên phòng Việt Nam; nâng cao nhận thức cho học sinh về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, ý nghĩa của đường biên giới, mốc quốc giới và trách nhiệm của công dân trong sự nghiệp bảo vệ biên giới.

Hai đơn vị cũng phối hợp tuyên truyền các quy định pháp luật liên quan đến biên giới, xuất nhập cảnh, phòng, chống ma túy, mua bán người, buôn lậu; đồng thời nâng cao kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, tai nạn thương tích, đuối nước và các nguy cơ mất an toàn trên không gian mạng.

Quang cảnh hội nghị ký giao ước kết nghĩa. (Ảnh: NGUYỄN LÂN)

Cùng với công tác tuyên truyền, hai đơn vị sẽ tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, giao lưu, tham quan, trải nghiệm thực tế tại đồn Biên phòng… giúp học sinh tìm hiểu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, phẩm chất, tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật của người lính Biên phòng.

Các hoạt động kể chuyện truyền thống, tìm hiểu lịch sử địa phương, rèn luyện tác phong, xây dựng nền nếp sinh hoạt, bảo vệ môi trường và tham gia hoạt động cộng đồng sẽ được tổ chức phù hợp với lứa tuổi, điều kiện thực tế, bảo đảm an toàn cho học sinh. Đồng thời, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, người lính Biên phòng và tình đoàn kết quân-dân.

Trong công tác an sinh xã hội, hai đơn vị sẽ phối hợp rà soát, nắm tình hình học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó và học sinh có nguy cơ bỏ học để có hình thức động viên, hỗ trợ phù hợp; quan tâm khuyến khích học sinh có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện; phối hợp tuyên truyền, vận động gia đình tạo điều kiện cho con em đến trường đầy đủ, góp phần duy trì sĩ số và hạn chế tình trạng học sinh bỏ học.

Bên cạnh đó, hai đơn vị duy trì trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác giáo dục, rèn luyện và quản lý học sinh; phối hợp tổ chức các hoạt động nhân dịp ngày lễ lớn, ngày truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ đội Biên phòng và ngành giáo dục.