Các đồn Biên phòng giúp dân thu hoạch vụ mùa và làm đường nông thôn

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh giúp gia đình chính sách xã Quang Hán thu gặt lúa mùa.

Đồn Biên phòng Đàm Thủy cử 18 lượt cán bộ, chiến sĩ giúp 2 hộ neo đơn, khó khăn tại xóm Keo Nà, xã Đàm Thủy thu hoạch lúa; Đồn Biên phòng Ngọc Chung cử 3 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ gia đình chính sách ông Nông Văn Do, xóm Lũng Chung, xã Trùng Khánh thu hoạch lúa mùa; Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh cử 11 cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân xã Quang Hán thu hoạch vụ mùa; Đồn Biên phòng Tổng Cọt phối hợp với xã Tổng Cọt làm đường bê tông từ xóm Kéo Sỹ vào mốc 721, tổng chiều dài khoảng 500 m.

Các hoạt động góp phần giúp bà con giảm bớt khó khăn, thuận tiện đi lại, phục vụ quản lý, bảo vệ biên giới; thắt chặt tình đoàn kết quân dân.