Các đội tuyển TP.HCM được 'tiếp sức' tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Mới đây, Liên đoàn Cầu lông TP.HCM thông báo mức thưởng dành cho các cá nhân, tập thể giành huy chương tại Đại hội, diễn ra từ ngày 15 đến 25.11. Ở nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ, mức thưởng lần lượt là 30 triệu đồng cho HCV, 20 triệu đồng cho HCB và 15 triệu đồng cho HCĐ.

Nguyễn Hải Đăng là niềm hy vọng hàng đầu của cầu lông TP.HCM tại Đại hội sắp tới

Với các nội dung cá nhân gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ, VĐV giành HCV nhận 25 triệu đồng, HCB được thưởng 15 triệu đồng và HCĐ nhận 8 triệu đồng. Đây được xem là sự khích lệ thiết thực để đội tuyển cầu lông Thành phố hướng đến thành tích cao.

Trong khi đó, Hội Golf TP.HCM quyết định thưởng nóng 200 triệu đồng cho mỗi HCV ở nội dung cá nhân hoặc đồng đội do VĐV thuộc đoàn TP.HCM giành được.

Với nội dung cá nhân, tiền thưởng trao trực tiếp cho VĐV. Ở nội dung đồng đội, khoản thưởng được tính chung cho cả đội. Việc khen thưởng căn cứ vào kết quả chính thức được Ban tổ chức Đại hội công nhận.

Trước đó, Liên đoàn Điền kinh TP.HCM cũng công bố mức thưởng dành cho HLV và VĐV giành HCV. Ở nội dung cá nhân, mỗi HLV và VĐV nhận 5 triệu đồng. Với nội dung tiếp sức, HLV được thưởng 5 triệu đồng, còn mỗi VĐV nhận 10 triệu đồng.

Những chính sách khen thưởng từ các đơn vị cho thấy sự quan tâm, đầu tư nhằm khích lệ lực lượng thể thao Thành phố. Đây cũng là nguồn động viên để HLV, VĐV thêm quyết tâm chinh phục huy chương, đóng góp vào thành tích chung của đoàn TP.HCM tại ngày hội thể thao lớn nhất cả nước.