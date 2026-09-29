Các đội tuyển Quảng Ngãi hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc

Các võ sĩ duy trì cường độ tập luyện, nâng cao thể lực và sức bền

Nước rút trên sàn tập

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 dự kiến diễn ra vào tháng 11.2026. Thời gian không còn nhiều, đồng nghĩa mỗi buổi tập lúc này đều có ý nghĩa quan trọng đối với các vận động viên.

Để chuẩn bị cho Đại hội, thể thao Quảng Ngãi góp mặt với 13 đội tuyển. Trong đó, Wushu tán thủ, Boxing nam, Võ cổ truyền đối kháng và Vovinam được xác định là những bộ môn mũi nhọn, được tạo điều kiện tập huấn và thi đấu cọ xát dài hạn tại các trung tâm lớn ngoài tỉnh.

Tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, không khí tập luyện những ngày này diễn ra khẩn trương. Từ các bài tập thể lực, kĩ chiến thuật đến chế độ dinh dưỡng, phục hồi, từng nội dung đều được tính toán phù hợp với thể trạng và yêu cầu chuyên môn của từng vận động viên.

Với các môn võ thuật đối kháng, việc điều chỉnh khối lượng vận động càng được chú trọng. Mục tiêu là giúp võ sĩ vừa duy trì nền tảng thể lực, vừa đạt trạng thái sung sức nhất khi bước vào tranh tài.

Theo huấn luyện viên Bùi Phụ Minh, đội võ cổ truyền đối kháng duy trì hai buổi tập mỗi ngày. Các vận động viên đều thể hiện tinh thần nhiệt tình, nghiêm túc và tuân thủ giáo án chuyên môn.

“Đến nay, nền tảng thể lực chung và sức bền đã ổn định. Chúng tôi đang bước vào giai đoạn nâng cao chuyên môn và hoàn thiện chiến thuật thi đấu”, huấn luyện viên Minh cho biết.

Võ sĩ Lương Bá Tá duy trì cường độ tập luyện cao, hướng tới mục tiêu cải thiện thành tích tại Đại hội

Những “mũi nhọn” chờ ngày bùng nổ

Trong số các vận động viên triển vọng, Nguyễn Trung Kháng (21 tuổi) là gương mặt đáng chú ý của đội tuyển Boxing nam Quảng Ngãi. Dù lần đầu tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc, võ sĩ trẻ đã có bảng thành tích đáng nể với 6 lần vô địch quốc gia.

“Quyết tâm của em là giành HCV ở hạng cân 46kg. Toàn đội cũng đang nỗ lực để đạt thành tích cao nhất tại Đại hội”, Kháng chia sẻ.

Nếu Kháng lần đầu bước vào sân chơi Đại hội, Vương Tam Phong (22 tuổi) lại có lợi thế về kinh nghiệm. Võ sĩ Võ cổ truyền đối kháng hạng cân 68kg từng giành HCĐ tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022.

Tấm HCĐ cách đây 4 năm vừa là thành tích, vừa là bài học để Phong bước vào kì Đại hội lần này với sự chuẩn bị kĩ lưỡng hơn. Bên cạnh kĩ thuật, anh đặc biệt chú trọng chiến thuật và tâm lý thi đấu.

“Với kinh nghiệm từ kì Đại hội trước, em sẽ cố gắng khắc phục những điểm yếu, tuân thủ tuyệt đối chiến thuật của ban huấn luyện để cải thiện thành tích và đạt phong độ tốt nhất”, Phong nói.

Ở đội tuyển Kickboxing, Lương Bá Tá (29 tuổi) mang đến kinh nghiệm của một võ sĩ đã nhiều năm chinh chiến. Trưởng thành từ câu lạc bộ địa phương, bén duyên với đấu trường chuyên nghiệp từ năm 2013, Bá Tá đã giành 10 HCV quốc gia, trong đó có 5 HCV liên tiếp từ năm 2022 đến nay.

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022, Bá Tá giành HCB hạng cân 75kg. Sau 4 năm, anh trở lại sàn đấu Đại hội với mục tiêu rõ ràng: đổi màu huy chương.

“Để tập trung cho giải, nhóm em duy trì tập luyện hai buổi mỗi ngày, sáng từ 5 giờ 30 phút, chiều từ 15 giờ. Em luôn cố gắng hoàn thành tốt các bài tập huấn luyện viên giao phó và đặt quyết tâm cao nhất để giành HCV”, Tá cho hay.

Huấn luyện viên Bùi Phụ Minh hướng dẫn vận động viên hoàn thiện kĩ thuật, chiến thuật thi đấu

Rèn cả thể lực lẫn bản lĩnh

Với các môn võ, thành tích không chỉ được quyết định bởi kĩ thuật và thể lực. Khi bước vào những trận đấu lớn, bản lĩnh và khả năng kiểm soát tâm lý cũng có thể tạo ra khác biệt.

Theo giới chuyên môn, việc thường xuyên được thi đấu cọ xát với những đối thủ mạnh là một trong những khâu quan trọng trong quá trình chuẩn bị. Qua từng trận đấu, vận động viên có cơ hội kiểm tra năng lực, nhận diện điểm mạnh, điểm yếu và tích lũy kinh nghiệm trước áp lực của đấu trường lớn.

Ông Nguyễn Trần Tấn Lũy, Trưởng phòng Nghiệp vụ huấn luyện, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh cho biết, hầu hết vận động viên tham gia Đại hội lần này đều từng đạt thành tích tại các giải quốc gia, có ý chí và tinh thần tập luyện tốt.

Tuy nhiên, Đại hội Thể thao toàn quốc được tổ chức 4 năm một lần, quy tụ nhiều vận động viên mạnh của cả nước nên tính cạnh tranh rất cao. Vì vậy, bên cạnh chuyên môn, công tác rèn luyện bản lĩnh, tâm lý thi đấu cho vận động viên được đặc biệt chú trọng.

“Đại hội có tính cạnh tranh cao, áp lực thi đấu lớn. Vì vậy, bên cạnh chuyên môn, chúng tôi đặc biệt chú trọng rèn luyện bản lĩnh, tâm lý vững vàng cho vận động viên”, ông Lũy thông tin.

Đội tuyển thể thao Quảng Ngãi tích cực tập luyện, sẵn sàng tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc

Thời gian đang được tính bằng từng ngày. Trên sàn tập, những giọt mồ hôi vẫn tiếp tục rơi. Mỗi cú đấm, đòn đánh, bước di chuyển hay bài tập thể lực đều hướng tới một mục tiêu chung: đạt trạng thái tốt nhất khi bước vào Đại hội.

Với sự chuẩn bị bài bản, quá trình tập huấn, thi đấu cọ xát được triển khai từ sớm cùng sự kết hợp giữa kinh nghiệm của những vận động viên dày dạn và sức trẻ của các gương mặt mới, thể thao Quảng Ngãi đang sẵn sàng bước vào cuộc tranh tài lớn.