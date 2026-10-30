Các đối thủ của tuyển Việt Nam tích cực chuẩn bị cho Asian Cup 2027

Ngày 29/10, Liên đoàn Bóng đá UAE công bố kế hoạch tập trung và thi đấu giao hữu của đội tuyển quốc gia trong dịp FIFA Days tháng 11/2026. Theo đó, đội tuyển UAE sẽ có hai trận giao hữu với Honduras và Syria.

UAE tích cực chuẩn bị nhằm hướng đến Asian Cup 2027.

Hai trận đấu nằm trong chương trình tập huấn từ ngày 9-17/11 của thầy trò HLV Zlatko Dalic. Trước đó, UAE từng dự kiến tổ chức các trận giao hữu tại Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, do những lo ngại liên quan đến tình hình an ninh, Liên đoàn Bóng đá UAE đã quyết định chuyển các trận đấu về sân nhà.

Việc lựa chọn Honduras và Syria được xem là cơ hội để ban huấn luyện UAE kiểm tra lực lượng trước khi bước vào Asian Cup 2027. Trong đó, Honduras là đại diện của khu vực CONCACAF, còn Syria là đội tuyển châu Á có kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Hai đối thủ sẽ mang đến những thử thách khác nhau, giúp UAE đánh giá khả năng thích nghi với nhiều cách tổ chức lối chơi.

Đáng chú ý, UAE đang được dẫn dắt bởi HLV Zlatko Dalic, người từng đưa đội tuyển Croatia vào chung kết World Cup 2018 và giành vị trí thứ ba tại World Cup 2022. Nhà cầm quân 59 tuổi được bổ nhiệm dẫn dắt UAE vào tháng 8/2026, với nhiệm vụ quan trọng trước mắt là chuẩn bị cho Asian Cup 2027.

Sự xuất hiện của HLV Dalic đã mang đến những kết quả tích cực cho đại diện Tây Á. Tại Cúp vùng Vịnh diễn ra hồi tháng 9 và đầu tháng 10, UAE thi đấu khá ấn tượng khi giành quyền vào chung kết.

Trong hành trình này, đội tuyển UAE lần lượt đánh bại Yemen 4-0, Bahrain 3-0 và hòa Qatar 1-1 ở vòng bảng. Đến bán kết, đoàn quân của HLV Dalic tiếp tục vượt qua Oman với tỷ số 1-0. UAE không thể giành chức vô địch khi để thua chủ nhà Ả Rập Xê Út 0-2 trong trận chung kết.

Đối với đội tuyển Việt Nam, UAE được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua giành vé vượt qua vòng bảng Asian Cup 2027. Theo kết quả bốc thăm, thầy trò HLV Kim Sang-sik nằm ở bảng E cùng Hàn Quốc, UAE và Yemen.

Trong đó, Hàn Quốc được đánh giá là đội bóng mạnh nhất bảng nhờ sở hữu nhiều cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu ở các giải hàng đầu thế giới. Vì vậy, những cuộc đối đầu với UAE và Yemen có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cơ hội đi tiếp của đội tuyển Việt Nam.

Xét về chất lượng đội hình và kinh nghiệm thi đấu quốc tế, UAE vẫn được đánh giá cao hơn Việt Nam. Đại diện Tây Á sở hữu nhiều cầu thủ có nền tảng thể lực tốt, khả năng tranh chấp mạnh mẽ và kinh nghiệm thi đấu ở những giải đấu lớn.

Với đội tuyển Việt Nam, việc theo dõi những trận giao hữu sắp tới của UAE sẽ giúp ban huấn luyện có thêm thông tin về cách vận hành chiến thuật, những nhân tố nổi bật và khả năng tổ chức tấn công của đối thủ.

Tuyển Việt Nam sẽ có hai trận giao hữu trong tháng 11/2026 (Ảnh: VFF).

Bên cạnh UAE, đội tuyển Hàn Quốc cũng đã công bố lịch thi đấu giao hữu trong tháng 11. Theo thông báo của Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc, đội bóng xứ kim chi sẽ gặp Ả Rập Xê Út vào ngày 13/11 và Qatar vào ngày 17/11.

Trong khi đó, Yemen cũng đang tích cực chuẩn bị cho Asian Cup 2027. Theo kế hoạch, đội tuyển Yemen sẽ có hai trận giao hữu trong tháng 11 tại Quảng Châu (Trung Quốc), lần lượt gặp Bahrain và Malaysia.

Về phía đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik cũng đã lên kế hoạch chuẩn bị trong đợt FIFA Days tháng 11. Theo đó, đội tuyển Việt Nam dự kiến có hai trận giao hữu với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan tại sân Thiên Trường. Đây là cơ hội để ban huấn luyện rà soát lực lượng và tìm kiếm những phương án phù hợp trước giải đấu.