Các đội K tìm thấy thêm 5 hài cốt liệt sĩ ở Campuchia

Theo thông tin từ lực lượng làm nhiệm vụ, trong ngày 20/10, Đội K71 tìm thấy và quy tập 2 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Oddar Meanchey. Trong khi đó, Đội K73 quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại các tỉnh Pailin và Battambang, thuộc Vương quốc Campuchia.

Các đội K quy tập thêm 5 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia.

Tính từ ngày 4/9 - 20/10/2026, trong giai đoạn XXVI, mùa khô 2026-2027, ba đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ K70, K71 và K73 đã tìm thấy tổng cộng 183 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia. Trong đó, Đội K70 quy tập 45 hài cốt, Đội K71 tìm được 75 hài cốt và Đội K73 quy tập 63 hài cốt liệt sĩ.

Riêng hai đội K71 và K73 thuộc Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh đã quy tập được 138 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia trong giai đoạn này. Các kết quả đạt được cho thấy nỗ lực của lực lượng làm nhiệm vụ trong việc mở rộng địa bàn khảo sát, tiếp nhận thông tin và tổ chức tìm kiếm tại những khu vực có căn cứ.

Lũy kế từ khi triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm đến nay, lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh đã tìm kiếm, quy tập được 436 hài cốt liệt sĩ. Trong số này, 424 hài cốt được tìm thấy tại Campuchia, 12 hài cốt được quy tập trong nước, tương đương 72,67% chỉ tiêu được giao.

Song song với nhiệm vụ tại Campuchia, công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh tiếp tục được triển khai. Trong ngày 20/10, hai Đội K71 và K73 phối hợp với các lực lượng chức năng xã Tân Thành và xã Tân Hòa tổ chức đào tìm tại những khu vực liên quan đến trận tập kích Suối Tre - Đồng Rùm và khu vực Bệnh viện K71B.

Khối lượng đất được đào tìm trong ngày đạt khoảng 1.750m³. Tuy nhiên, qua quá trình khảo sát, đào tìm, các lực lượng chưa phát hiện hài cốt liệt sĩ. Dù chưa có kết quả tại các vị trí này, hoạt động tìm kiếm vẫn được duy trì nhằm kiểm tra, xác minh những địa điểm có thông tin liên quan đến nơi hy sinh, chôn cất liệt sĩ.

Thời gian tới, các Đội K tiếp tục bám sát địa bàn, phối hợp với chính quyền và người dân địa phương để thu thập, xác minh nguồn tin, đồng thời tổ chức tìm kiếm theo kế hoạch. Quá trình thực hiện nhiệm vụ đòi hỏi sự kiên trì, thận trọng trong từng khâu khảo sát, đối chiếu thông tin và xác định vị trí.

Việc đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ nhằm hoàn thành chỉ tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm mà còn góp phần đưa các liệt sĩ trở về quê hương, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và gia đình sau nhiều năm mong mỏi tìm được nơi an nghỉ của người thân.