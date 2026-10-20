Các đội K tìm kiếm thêm 5 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Cụ thể, Đội K71 tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Oddar Meanchey; Đội K73 quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại hai tỉnh Pailin và Battambang, Vương quốc Campuchia.

Từ ngày 4/9 đến ngày 20/10/2026, trong giai đoạn XXVI (mùa khô 2026–2027), các Đội K70, K71 và K73 đã tìm kiếm, quy tập tổng cộng 183 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia. Trong đó, Đội K70 quy tập 45 hài cốt liệt sĩ, Đội K71 tìm thấy 75 hài cốt liệt sĩ và Đội K73 quy tập 63 hài cốt liệt sĩ.

Tây Ninh quy tập thêm 5 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia.

Riêng hai Đội K71 và K73 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đã quy tập được 138 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia trong giai đoạn này.

Lũy kế từ khi triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm đến nay, lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh đã tìm kiếm, quy tập 436 hài cốt liệt sĩ, gồm 424 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia và 12 hài cốt liệt sĩ trong nước, đạt 72,67% chỉ tiêu được giao.

Cùng ngày, tại Tây Ninh, các Đội K71 và K73 tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng xã Tân Thành và xã Tân Hòa tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hy sinh trong trận tập kích Suối Tre – Đồng Rùm và tại khu vực Bệnh viện K71B.

Công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ vẫn đang diễn ra.

Trong ngày, lực lượng chức năng đã đào tìm với khối lượng đất khoảng 1.750m³ nhưng chưa phát hiện hài cốt liệt sĩ.

Thời gian tới, các Đội K tiếp tục phối hợp với chính quyền và Nhân dân địa phương, duy trì công tác tìm kiếm, khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ quy tập hài cốt liệt sĩ.

Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ và công tác tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc.