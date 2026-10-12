Các đội K quy tập hơn 150 hài cốt liệt sĩ ở Campuchia

Ngày 12/10, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên đất bạn Campuchia tiếp tục được triển khai.

Trong ngày, các đội đã tìm kiếm, quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ, trong đó Đội K71 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Tây Ninh tìm kiếm được 4 hài cốt tại hai tỉnh Oddar Meanchey và Banteay Meanchey; Đội K73 quy tập được 1 hài cốt tại tỉnh Svay Rieng.

Từ ngày 4/9 đến ngày 12/10/2026, ba đội K70, K71 và K73 đã quy tập tổng cộng 150 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia.

Trong đó, Đội K70 thuộc Cục Chính trị Quân khu tìm kiếm, quy tập được 40 hài cốt; Đội K71 được 57 hài cốt và Đội K73 được 53 hài cốt.

Công tác tìm kiếm vẫn đang diễn ra.

Đáng chú ý, riêng hai đội K71 và K73 thuộc Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh đã quy tập được 110 hài cốt liệt sĩ trong giai đoạn XXVI, mùa khô 2026-2027.

Đây là kết quả từ quá trình nỗ lực tìm kiếm của cán bộ, chiến sĩ trong điều kiện địa bàn ngày càng khó khăn, thông tin về vị trí chôn cất liệt sĩ qua nhiều năm có nhiều thay đổi.

Theo số liệu tổng hợp, trong Chiến dịch 500 ngày đêm, hai đội K71 và K73 đã tìm kiếm, quy tập được 396 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia.

Trong đó, 286 hài cốt được quy tập trong mùa khô 2025-2026 và 110 hài cốt được tìm thấy từ đầu mùa khô 2026-2027 đến nay.

Quy tập 150 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia sau hơn 1 tháng tìm kiếm.

Cộng với 12 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trong nước, tổng số hài cốt liệt sĩ do lực lượng tỉnh Tây Ninh quy tập trong chiến dịch đạt 408, tương đương 68% chỉ tiêu được giao.

Thời gian tới, các đội tiếp tục phối hợp với chính quyền, lực lượng chức năng và nhân dân Campuchia thu thập, xác minh thông tin, khảo sát địa bàn và tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Qua đó, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của chiến dịch, góp phần đưa các liệt sĩ trở về quê hương, đáp ứng mong mỏi của thân nhân và nhân dân.