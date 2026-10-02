Các đội bóng sẵn sàng cho hành trình chinh phục Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXV

Mùa giải thứ 25 của Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô tiếp tục thu hút sự tham gia của đông đảo các trường THPT trên địa bàn thành phố. Năm nay, giải lập kỷ lục với 130 đội bóng đăng ký tham gia, vượt qua con số 125 đội của mùa giải 2025. Tại Lễ bốc thăm chia bảng, bên cạnh sự háo hức chờ đợi những màn tranh tài, các đội bóng cũng cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc và những mục tiêu riêng trước khi bước vào giải đấu.

Với những đội bóng có nhân sự được đánh giá cao, mục tiêu tiến sâu là điều được đặt ra ngay từ đầu. Thầy Dương Hải Anh, giáo viên trường THPT Hoàng Văn Thụ cho biết: “Năm nay, nhà trường đặt kì vọng khá cao cho các em, bởi lực lượng hiện tại của THPT Hoàng Văn Thụ được đánh giá là mạnh nhất trong lịch sử các kì Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô mà trường đã tham dự. Thông qua giải đấu này, nhà trường hy vọng các em sẽ có được niềm vui, học hỏi thêm đức tính kỉ luật. Còn về thành tích, trường vẫn mong các em tiến sâu nhất có thể tại giải lần này”.

Thầy Dương Hải Anh, giáo viên trường THPT Hoàng Văn Thụ chia sẻ về những kỳ vọng đối với đội bóng.

Trong khi đó, với THPT Đỗ Mười, giải đấu năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi đội bóng lần đầu góp mặt. Thầy Nguyễn Quang Hưng, giáo viên thể chất trường THPT Đỗ Mười chia sẻ: “Với một tập thể lần đầu tham dự giải như THPT Đỗ Mười, nhà trường mong muốn các em sẽ có những trải nghiệm mới với môi trường của giải bóng đá học sinh. Bởi ở thời điểm hiện tại, quân số của trường cũng chưa phải là tốt nhất để có thể đi xa tại giải đấu. Bản thân phía nhà trường đã tập trung lực lượng từ khá sớm và tiến hành tập luyện để có sự chuẩn bị chu đáo nhất”.

Thầy Nguyễn Quang Hưng, 23 tuổi, giáo viên thể chất trường THPT Đỗ Mười cho biết giải đấu năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi đội bóng lần đầu góp mặt.

Không chỉ là sân chơi dành cho những đội bóng mới, giải đấu còn quy tụ nhiều trường có bề dày tham dự. Theo thầy Dương Văn Thanh, giáo viên thể chất trường THPT Phan Đình Phùng, đội bóng của trường đã có quá trình gắn bó lâu dài với giải đấu: “Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô là một sân chơi uy tín, chất lượng đối với phong trào bóng đá học sinh của thủ đô. Trong đó, THPT Phan Đình Phùng cũng liên tục tham gia giải đấu kể từ năm 2004, thời điểm tập thể THPT Phan Đình Phùng giành chức vô địch. Về việc tuyển chọn cầu thủ, câu lạc bộ bóng đá của trường đã tiến hành chọn ra 20 bạn trẻ trung, xuất sắc nhất, chủ yếu là các bạn học sinh lớp 10 và lớp 11 để tham dự giải lần này. Về mục tiêu, nhà trường hy vọng đội có thể tiến sâu tại giải đấu năm nay".

Thầy Dương Văn Thanh, giáo viên thể chất trường THPT Phan Đình Phùng chia sẻ về đội bóng THPT Phan Đình Phùng.

Cùng đặt trọng tâm vào công tác tuyển chọn và chuẩn bị từ sớm, trường liên cấp TH - THCS - THPT Khương Hạ đã chủ động xây dựng kế hoạch ngay từ mùa hè. Thầy Nguyễn Mạnh Hà, giáo viên trường liên cấp TH - THCS - THPT Khương Hạ, cho biết: “Đây là một giải đấu danh giá, uy tín của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với An ninh Thủ đô, kết hợp tổ chức cùng Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Do là một giải đấu thường niên, nên ngay từ hè chúng tôi đã tổ chức giải đấu cấp trường nhằm chọn lọc những cầu thủ xuất sắc và tập luyện theo chương trình riêng nhằm chuẩn bị cho thi đấu.

Bên cạnh đó, Ban Giám hiệu cũng tạo điều kiện với mong muốn giúp cho các em một sân chơi rèn luyện để tăng cường sức khỏe, bổ trợ cho nội dung học tập của các em trên trường. Tập thể THPT Khương Hạ sẽ cố gắng chỉn chu trong từng trận đấu, luôn thi đấu trong trạng thái tinh thần cao nhất với những vị trí đã được sàng lọc kĩ càng về mặt chuyên môn".

Thầy Nguyễn Mạnh Hà, giáo viên trường liên cấp TH - THCS - THPT Khương Hạ chia sẻ về công tác tuyển chọn cầu thủ và chuẩn bị từ sớm.

Đội bóng THPT Khương Hà luyện tập, chuẩn bị cho Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXV.

Trong số các đội tham dự, trường THPT Khoa học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng hướng tới mục tiêu tiến sâu sau quá trình tuyển chọn và tập luyện. Thầy Nguyễn Anh Tuấn, 31 tuổi, hiện đang công tác tại trường Khoa Học Giáo Dục trực thuộc Đại học Quốc Gia Hà Nội bày tỏ: “Giải đấu này đã có một bề dày lịch sử. Đây là một sân chơi lớn, niềm ước ao của mỗi thế hệ học sinh. Bước vào giải năm nay, dù chưa có nhiều thời gian, nhà trường đã có sự chuẩn bị, luyện tập qua các buổi giao hữu để nâng cao kĩ năng, thể lực, sẵn sàng cho giải đấu.

Được sự quan tâm của Ban Giám hiệu, tập thể trường THPT Khoa học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội được tạo điều kiện tối đa để tập luyện, chuẩn bị và thi đấu. Nhà trường đặt kỳ vọng đội có thể cố gắng đi sâu nhất có thể. Đồng thời, thông qua các buổi tryout, về cơ bản, Nhà trường đã tìm ra được bộ khung có thể nói là ưng ý nhất để tham dự giải”.

Thầy Nguyễn Anh Tuấn, hiện đang công tác tại trường Khoa Học Giáo Dục trực thuộc Đại học Quốc Gia Hà Nội cho biết đội cũng hướng tới mục tiêu tiến sâu sau quá trình tuyển chọn và tập luyện.

Từ những đội bóng lần đầu góp mặt đến các tập thể giàu kinh nghiệm, mỗi đội bước vào mùa giải với một mục tiêu khác nhau. Với 130 đội bóng được chia vào 32 bảng đấu, mùa giải năm nay tiếp tục mở ra hành trình tranh tài quy mô lớn của bóng đá học sinh Thủ đô. Theo kết quả bốc thăm, các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tại vòng bảng, chọn các đội nhất, nhì mỗi bảng vào vòng đấu loại trực tiếp.

Từ những kỳ vọng được gửi gắm trước giờ bóng lăn, hành trình của Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXV đang được kỳ vọng xuất hiện những màn tranh tài nhiệt huyết, nảy lửa sắp tới, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm, kỷ niệm và tinh thần thể thao đến các cầu thủ học sinh.