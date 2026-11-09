Các đội bóng háo hức trước thềm Gia Lai VTV Cup 2026

Tham dự buổi họp báo có đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, huấn luyện viên (HLV) trưởng, đại diện cầu thủ các đội bóng tham gia giải cùng các cơ quan truyền thông trên cả nước.

Đại diện các đội bóng tham gia buổi họp báo. Ảnh: Văn Ngọc

Tại buổi họp báo, các HLV đều đánh giá cao khâu tổ chức cũng như chất lượng các đội tham gia giải.

Ông Jose Angel Ziganda Lacunza - HLV trưởng U23 Qatar - cho hay: U23 Qatar rất cảm ơn sự chào đón của Ban Tổ chức cũng như khán giả địa phương. Đã lâu rồi các cầu thủ trẻ của đội tuyển không có cơ hội để tập luyện và thi đấu cùng nhau. Ban huấn luyện cũng chưa có điều kiện làm việc nhiều với một số cầu thủ.

Đông đảo phóng viên báo chí tham gia buổi họp báo. Ảnh: Văn Ngọc

HLV trưởng U23 Qatar tin rằng giải sẽ là cơ hội tốt để đội bóng khu vực Tây Á tạo ra sự gắn kết nhằm hướng đến những giải đấu chính thức trong thời gian tới.

Ông Firdaus Bin Mohamed Kassim - HLV trưởng của U23 Singapore cũng bày tỏ mong muốn tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ phát triển. “Giải là dịp để chúng tôi có màn chuẩn bị tốt về lực lượng khi các đối thủ đều rất mạnh. Nó không chỉ ý nghĩa với các cầu thủ trẻ mà còn tốt cho nền bóng đá của Singapore trong tương lai”.

HLV Đinh Hồng Vinh (giữa) bày tỏ quyết tâm của đội bóng U23 Việt Nam trước thềm giải đấu. Ảnh: Văn Ngọc

Chia sẻ trước báo giới, ông Thawatchai Damrong - HLV trưởng đội U23 Thái Lan rất háo hức trước ngày khai màn khi sẽ so tài với U23 Việt Nam trên sân Pleiku.

Ông chia sẻ: “Trận đấu mở màn với U23 Việt Nam sẽ là cuộc đối đầu rất đặc biệt vì tính cạnh tranh giữa 2 đội. Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu hết mình với những khả năng tốt nhất, mong người hâm mộ Thái Lan sẽ dõi theo các cầu thủ trẻ”.

Ông Thawatchai Damrong cũng tiết lộ đội hình đến với Gia Lai lần này là thế hệ mới của U23 Thái Lan khi quy tụ một số cầu thủ đã có kinh nghiệm “ăn cơm tuyển” cùng nhiều cầu thủ trẻ. Giải đấu sẽ là dịp để họ có dịp kết hợp tạo nên một tập thể mạnh trong thời gian tới.

Ông Jose Angel Ziganda Lacunza - HLV trưởng U23 Qatar đánh giá cao sự đón tiếp của nước chủ nhà. Ảnh: Văn Ngọc

Trong khi đó, ông Đinh Hồng Vinh - HLV trưởng của U23 Việt Nam - bày tỏ quyết tâm: “Đội bóng sẽ cố gắng thể hiện tốt nhất có thể vì màu cờ sắc áo, cống hiến cho khán giả nhà những trận cầu hay”.

Chiến lược gia người Gia Lai cho hay: Đây là một trong những đợt tập trung quan trọng để đội tuyển U23 Việt Nam hướng đến các giải đấu lớn trong năm 2027, đặc biệt là vòng loại U23 châu Á và xa hơn là Olympic.

Giải sẽ khởi tranh vào 15 giờ ngày 10-11 với cuộc đối đầu giữa U23 Qatar và U23 Singapore trên sân Pleiku. Đến 19 giờ cùng ngày U23 Việt Nam sẽ đón tiếp U23 Thái Lan.