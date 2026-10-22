Các đội bóng của Anh tại UEFA Champions League 2026-2027: Nốt trầm mang tên Manchester United

Diện mạo trái ngược của các đại diện Premier League

Nỗi thất vọng của các cầu thủ Manchester United sau trận thua câu lạc bộ Como. Ảnh: Manchester United.

Thành tích chung của bóng đá Anh ở lượt trận này là vô cùng ấn tượng. Cho đến lúc này, Aston Villa tiếp tục là bất ngờ lớn nhất của giải đấu năm nay. Thầy trò huấn luyện viên (HLV) Unai Emery ghi dấu ấn đậm nét khi đánh bại Viking (Na Uy) với tỷ số 3-1 trên sân nhà, qua đó duy trì mạch 3 trận toàn thắng tuyệt đối, ghi tới 12 bàn thắng và bất ngờ xếp ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, chỉ chịu xếp sau đội đầu bảng Paris Saint-Germain về chỉ số phụ.

Cùng chung niềm vui chiến thắng là Liverpool. "Lữ đoàn đỏ" – biệt danh của đội bóng, thể hiện bản lĩnh kiên cường trong màn rượt đuổi tỷ số kịch tính 4-3 trước Villarreal để giữ vững vị trí thứ ba với 9 điểm trọn vẹn.

Trong khi đó, Arsenal thể hiện sự già rơ khi rời sân Allianz Arena của Bayern Munich với trận hòa 2-2 đầy quả cảm nhờ bàn thắng đẳng cấp của Declan Rice. Đáng kể hơn, Arsenal đã cho thấy chiều sâu lực lượng khi tiền vệ B. Saka phải rời sân ngay trong hiệp 1 vì chấn thương. Tuy nhiên, người thay thế là tiền vệ E. Eze đã thi đấu chói sáng, thậm chí ghi bàn gỡ hòa 1-1. Kết quả này giúp "Pháo thủ" tích lũy được 7 điểm (2 thắng, 1 hòa), đứng vị trí thứ bảy và nằm trong nhóm đi tiếp trực tiếp.

Màn trình diễn của Arsenal trong trận này cũng khiến đối thủ phải công nhận là hợp lý. Tiền đạo H. Kane của Bayern Munich sau trận đấu cũng thừa nhận rằng đội bóng đã thi đấu không đủ tốt để khắc chế Arsenal.

Đại diện còn lại là Manchester City cũng nhanh chóng khẳng định lại sức mạnh bằng chiến thắng giòn giã 5-1 trước AEK Athens, vươn lên vị trí thứ 10 với 6 điểm trong tay. Manchester City tiếp tục cho thấy bản lĩnh khi vẫn thể hiện hết khả năng bất chấp những vấn đề ngoài sân cỏ liên quan đến những cáo buộc vi phạm quy định tài chính.

Trong khi phần lớn các đại diện Premier League đều thể hiện được bản lĩnh và duy trì vị thế ở nhóm đầu bảng xếp hạng, thì Manchester United lại gieo rắc sự thất vọng tràn trề, trở thành "nốt trầm" đối với người hâm mộ xứ sở sương mù khi thất bại tới 1-4 trước đội bóng Italia Como. Đây cũng là đội bóng Anh duy nhất thất bại ở lượt đấu thứ ba, vòng phân hạng UEFA Champions League 2026-2027, diễn ra vào các rạng sáng 21 và 22-10 (giờ Việt Nam).

Manchester United và bi kịch khủng hoảng niềm tin

HLV Michael Carrick đang trải qua giai đoạn khó khăn với Manchester United. Ảnh: Manchester United.

Rõ ràng thất bại bạc nhược của Manchester United trước Como đã khiến lượt đấu thứ ba, vòng phân hạng UEFA Champions League 2026-2027 đối với các đội bóng Anh trở nên không trọn vẹn.

Thất bại thảm hại 1-4 trên sân của hiện tượng Como không chỉ kéo dài chuỗi 7 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng của "Quỷ đỏ", mà còn khiến họ rơi tự do xuống vị trí thứ 20 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 3 điểm cùng hiệu số -1 (đồng hạng với Inter Milan). Vị trí trong nhóm dự vòng play-off của họ đang trở nên vô cùng mong manh.

Thất bại 1-4 tại Italia không đơn thuần là một trận thua đậm trên sân chơi châu Âu, mà nó còn đẩy những rạn nứt trong nội bộ Old Trafford lên mức báo động. Đội bóng của HLV Michael Carrick thi đấu thiếu sức sống, để đối thủ lấn lướt hoàn toàn và phản ứng bế tắc khi bị dẫn bàn. Hình ảnh HLV Carrick lẳng lặng tiến đến góc khán đài sau trận đấu để xin lỗi những cổ động viên nhà ít ỏi còn lại vô tình gợi nhớ đến thất bại 1-4 của Manchester United trước Watford vào tháng 11-2021 dưới thời HLV Ole Gunnar Solskjaer. Sau trận đấu đó, HLV Ole Gunnar Solskjaer cũng nhận quyết định sa thải từ câu lạc bộ.

Đáng lo ngại hơn cả chính là cuộc khủng hoảng niềm tin đang lan rộng từ phòng thay đồ ra đến sân cỏ. Ngay sau trận đấu, HLV Carrick công khai chỉ trích các học trò thiếu nỗ lực, thiếu khả năng di chuyển và tranh chấp. Ở chiều ngược lại, đội trưởng Bruno Fernandes lại hướng mũi nhọn về phía ban huấn luyện khi cho rằng cách tiếp cận trận đấu và chiến thuật phòng ngự thiếu áp sát đã vô tình trao thế trận cho đối thủ. Khi sự bất đồng giữa HLV trưởng và thủ lĩnh đội bóng bị đưa ra công khai trước truyền thông, rõ ràng tập thể Manchester United đang chịu sự tổn hại nghiêm trọng về mặt đoàn kết.

Chặng đường phía trước tại vòng phân hạng UEFA Champions League 2026-2027 của Manchester United vẫn còn 5 trận đấu với những thử thách cam go như Roma, Sporting, Leipzig, Bayern Munich và Villarreal. Nếu không thể sớm hàn gắn những rạn nứt và khôi phục lại tinh thần chiến đấu, "Quỷ đỏ" không chỉ đối mặt với nguy cơ bị loại sớm tại Champions League mà còn đứng trước một mùa giải trắng tay.

Bảng xếp hạng sau lượt đấu thứ ba, vòng phân loại UEFA Champions League 2026-2027. Ảnh: UEFA.