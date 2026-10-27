Các doanh nghiệp trình diễn công nghệ gì tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu?

Trong khuôn khổ AEF 2026 do UBND TP.HCM chủ trì, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư TP.HCM (HCMC C4IR) tổ chức và đồng thương hiệu cùng Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), không gian công nghệ và đổi mới sáng tạo Rising Star Arena quy tụ hơn 30 giải pháp thuộc nhiều lĩnh vực, từ trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh mạng đến năng lượng sạch, tài chính xanh và phát triển bền vững.

Các công nghệ được giới thiệu tập trung vào những nhu cầu thực tế như quản trị doanh nghiệp, bảo mật dữ liệu, tối ưu sử dụng năng lượng, phát triển hạ tầng số và nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công.

Khách tham quan, trong đó có nhiều lãnh đạo doanh nghiệp nghe chia sẻ về các giải pháp công nghệ được trưng bày tại Rising Star Arena. Ảnh: Duy Hiệu.

Từ quản lý năng lượng đến phục hồi hệ sinh thái

Tại Rising Star Arena, ông Kỳ Quang Minh, Giám đốc Khối Công nghệ và Đổi mới Kỹ thuật SolarBK, giới thiệu ERIS - nền tảng quản lý năng lượng do doanh nghiệp phát triển.

Giải pháp này cho phép kết nối và theo dõi dữ liệu từ nhiều hệ thống điện mặt trời, thiết bị lưu trữ năng lượng của các nhà cung cấp khác nhau trên cùng một giao diện. Nền tảng giúp người dùng giám sát sản lượng điện, đánh giá hiệu suất, phát hiện bất thường và quản lý việc sử dụng năng lượng hiệu quả hơn.

ERIS được phát triển cho cả hệ thống điện mặt trời tại doanh nghiệp và hộ gia đình. SolarBK cũng định hướng sẽ cung cấp phiên bản ERIS Core miễn phí nhằm mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ quản lý năng lượng.

Ông Kỳ Quang Minh, Giám đốc Khối Công nghệ và Đổi mới Kỹ thuật SolarBK. Ảnh: BTC.

Trong khi đó, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), phối hợp cùng Quỹ Coca-Cola Foundation (TCCF) giới thiệu các giải pháp kết hợp phục hồi hệ sinh thái với phát triển kinh tế tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Đáng chú ý là mô hình trồng sen kết hợp nuôi cá, phát triển sản phẩm từ sen và du lịch sinh thái để thay thế canh tác lúa vụ ba, qua đó tận dụng mùa lũ tự nhiên và tạo thêm sinh kế cho người dân.

Đồng thời, IUCN cũng giới thiệu mô hình kết hợp phục hồi rừng ngập mặn với hệ thống nuôi trồng thủy sản tuần hoàn tích hợp đa loài (IMTA-RAS), nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nước, duy trì năng suất và tăng khả năng thích ứng cho khu vực ven biển.

Hệ thống kết hợp phục hồi rừng ngập mặn với hệ thống nuôi trồng thủy sản tuần hoàn tích hợp đa loài. Ảnh: IUCN.

Theo IUCN, từ năm 2017, các chương trình này đã nhận hơn 1,8 triệu USD tài trợ từ TCCF.

Để có thể nhân rộng và duy trì lâu dài, IUCN cho rằng các giải pháp phục hồi hệ sinh thái cần gắn với mô hình kinh doanh khả thi, đồng thời có cơ chế huy động vốn phù hợp để thu hút sự tham gia của doanh nghiệp và nhà đầu tư.

AI, an ninh mạng và công nghệ tài chính cùng góp mặt

Ngoài lĩnh vực năng lượng và môi trường, Rising Star Arena còn giới thiệu nhiều giải pháp về AI, an ninh mạng, blockchain, nông nghiệp thông minh, công nghệ thực phẩm, y sinh, chính phủ số và điện toán lượng tử, tài chính xanh...

Ở lĩnh vực tài chính xanh, Viettel Digital Finance giới thiệu My Green, nền tảng kết nối các hoạt động tài chính số với mục tiêu khuyến khích tiêu dùng bền vững. Theo giới thiệu, My Green có thể ghi nhận những hành vi tiêu dùng xanh, tích điểm thưởng và hỗ trợ hoạt động quyên góp. Nền tảng cũng ứng dụng blockchain để theo dõi, minh bạch hóa các khoản đóng góp.

Riêng với nhóm công nghệ AI và an ninh mạng cho doanh nghiệp, TOTM Technologies Limited từ Singapore giới thiệu nền tảng TOTM AI hỗ trợ triển khai AI an toàn trên quy mô lớn tích hợp tùy chỉnh, quản lý quyền truy cập và kiểm soát cấp doanh nghiệp.

Đại diện các đơn vị giới thiệu những giải pháp công nghệ hướng đến nhu cầu thực tế của các đô thị, doanh nghiệp và người dân. Ảnh: Duy Hiệu.

Trong khi đó, Cyfendo mang đến nền tảng bảo mật ứng dụng AI tự động phát hiện, xác thực và vá lỗ hổng mã nguồn.

Locaith Solution Tech giới thiệu Locaith Bio-Memory, hệ điều hành bộ nhớ dùng chung cho các mô hình AI tích hợp LLM và RAG tối ưu cho Việt Nam, hỗ trợ soạn thảo văn bản pháp lý.

Cũng tại không gian công nghệ này, MyCena Limited trình diễn những giải pháp kiểm soát thông tin xác thực và kiểm soát quá trình tuân thủ trong doanh nghiệp.

Đối với hạ tầng điện toán tiên tiến và kết nối thương mại khu vực, TOTM Technologies Limited mang tới giải pháp thuật toán mật mã hậu lượng tử (PQC) giúp bảo vệ hệ thống số trước nguy cơ từ máy tính lượng tử.

Còn phía Ngân hàng Nam Á (Nam A Bank) giới thiệu Trung tâm Lượng tử với định hướng nghiên cứu, phát triển hạ tầng và ứng dụng điện toán lượng tử...

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