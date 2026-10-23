Các doanh nghiệp lúng túng khi bị tấn công mạng

Ngày 23/10, được sự chỉ đạo của Cục An ninh mạng (A05 - Bộ Công an), Tạp chí điện tử An ninh mạng Việt Nam tổ chức hội thảo “An ninh năng lượng cho chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số”.

Hội thảo tập trung thảo luận các giải pháp bảo vệ hạ tầng năng lượng trọng yếu, bảo đảm an toàn vận hành, tăng cường năng lực ứng phó sự cố và đa dạng hóa nguồn cung LNG trong bối cảnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Ông Vũ Duy Hiền, Phó Tổng thư ký, Chánh Văn phòng Hiệp hội An ninh mạng quốc gia phát biểu tại Hội thảo.

Ông Vũ Duy Hiền, Phó Tổng thư ký, Chánh Văn phòng Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, nhấn mạnh mối quan hệ chặt chẽ giữa năng lượng, công nghệ số và an ninh mạng. Theo ông Hiền, khi các hệ thống năng lượng ngày càng phụ thuộc vào dữ liệu và công nghệ điều khiển, bảo vệ an ninh mạng phải trở thành một phần không thể tách rời của bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Ông Vũ Duy Hiền đề xuất ba định hướng trọng tâm: Chuyển từ bảo vệ bị động sang chủ động quản trị rủi ro và nâng cao khả năng chống chịu; tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp năng lượng và các tổ chức chuyên môn; gắn ứng dụng công nghệ mới với yêu cầu an ninh, an toàn và phát triển bền vững.

Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng (A05) nhấn mạnh, hạ tầng năng lượng là một trong những hạ tầng đặc biệt quan trọng, có thể trở thành mục tiêu trong các cuộc xung đột. Nếu hệ thống năng lượng bị tê liệt, nhiều hệ thống khác cũng có thể bị ảnh hưởng, từ thông tin liên lạc đến điều khiển, giám sát và vận hành.

Theo Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, nguy cơ tấn công mạng vào hạ tầng trọng yếu hiện không còn là vấn đề lý thuyết, mà đã hiện hữu, đòi hỏi các đơn vị chủ động nhận diện rủi ro và triển khai biện pháp bảo vệ tương xứng.

Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng (A05) thông tin về tình hình tấn công mạng nhằm vào các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp thuộc lĩnh vực năng lượng thời gian gần đây.

Thượng tá Triệu Mạnh Tùng nêu thực tế: “Khi làm báo cáo, các doanh nghiệp đều thông tin đã có phương án phòng ngừa tấn công mạng. Nhưng khi phát hiện bị tấn công mạng thì đều lúng túng, không có khả năng phối hợp. Do đó, việc diễn tập thực chiến có vai trò rất quan trọng”.

“Tôi đề nghị doanh nghiệp chủ động nhận diện, ưu tiên bảo vệ các hệ thống năng lượng trọng yếu; nâng cao năng lực giám sát, ứng phó và khôi phục sau sự cố; đồng thời tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng và các đơn vị chuyên môn. Đặc biệt, hệ thống công nghệ thông tin (IT), công nghệ vận hành công nghiệp (OT) và dữ liệu vận hành cần được bảo vệ phù hợp với đặc thù của từng hệ thống, ngay từ khâu đầu tư, thiết kế đến tổ chức vận hành” Thượng tá Triệu Mạnh Tùng cho biết.

Ông Hồ Diên Vượng, Phó Giám đốc Chi nhánh Kinh doanh LNG, đại diện Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), cho biết đơn vị đang thực hiện đa dạng hóa nguồn cung LNG nhằm bảo đảm an ninh năng lượng và phục vụ chuyển dịch năng lượng trong điều kiện địa chính trị thế giới biến động.

Việc phát triển chuỗi hạ tầng này đặt ra yêu cầu đồng bộ giữa bảo đảm nguồn cung, an toàn vận hành và bảo vệ các hệ thống công nghệ liên quan.

Các chuyên gia đến từ doanh nghiệp an ninh mạng đã giới thiệu các biện pháp bảo vệ hệ thống IT/OT và dữ liệu. Các chuyên gia, đại biểu đều đánh giá vai trò của năng lượng trong giai đoạn phát triển mới của kinh tế Việt Nam; an ninh năng lượng trong tổng thể an ninh phi truyền thống; an ninh mạng và khả năng phục hồi của hạ tầng năng lượng; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tối ưu sử dụng năng lượng, hỗ trợ quản trị phát thải; cùng các biện pháp bảo vệ hệ thống IT/OT và dữ liệu. Các nội dung hướng tới kết nối giải pháp quản trị rủi ro, bảo vệ hạ tầng và ứng dụng công nghệ, góp phần duy trì hoạt động an toàn, liên tục của hệ thống năng lượng.

Thông điệp “Dữ liệu tin cậy – Vận hành an toàn – Nguồn cung liên tục” đặt trọng tâm vào việc kết hợp quản trị rủi ro, bảo vệ hệ thống và nâng cao năng lực ứng phó, góp phần bảo đảm hoạt động năng lượng ổn định trong quá trình chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.