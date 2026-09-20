Các doanh nghiệp chốt trả cổ tức, tuần từ ngày 21 đến 25/9

Ảnh minh họa.

* Công ty cổ phần FPT (HOSE: FPT) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/9/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/9/2026.

* Ngày 9/11/2026, Công ty cổ phần Cao-su Thống Nhất (HOSE: TNC) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 2.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/9/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/9/2026.

* Ngày 26/10/2026, Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu (UPCoM: VFR) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 600 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/9/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/9/2026.

* Ngày 16/10/2026, Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam-Công ty cổ phần (UPCoM: SEA) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/9/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/9/2026.

* Ngày 8/10/2026, Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam (UPCoM: XHC) trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 2.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/9/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/9/2026.

* Ngày 22/10/2026, Tổng Công ty Thép Việt Nam-Công ty cổ phần (UPCoM: TVN) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 300 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/9/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/9/2026.

* Ngày 20/10/2026, Công ty cổ phần Đầu tư cao-su Đắk Lắk (UPCoM: DRI) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/9/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 23/9/2026.

* Ngày 9/10/2026, Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp (UPCoM: DWS) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 680 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/9/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 23/9/2026.

* Ngày 12/10/2026, Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành (UPCoM: LPT) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/9/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 23/9/2026.

* Ngày 26/10/2026, Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC (UPCoM: AMS) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 300 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/9/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 23/9/2026.

* Ngày 20/11/2026, Tổng Công ty Khí Việt Nam-Công ty Cổ phần (HOSE: GAS) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 2.500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/9/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 23/9/2026.

* Ngày 23/10/2026, Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội (UPCoM: HC1) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/9/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 23/9/2026.

* Ngày 20/10/2026, Công ty cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (HOSE: PHC) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/9/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 23/9/2026.

* Ngân hàng thương mại cổ phần Bản Việt (HOSE: BVB) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 2:1 (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 2 quyền được mua 1 cổ phiếu mới), giá 10.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/9/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/9/2026.

* Ngày 5/10/2026, Công ty cổ phần Cảng Chân Mây (UPCoM: CMP) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 162 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/9/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/9/2026.

* Ngày 20/10/2026, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 (UPCoM: E29) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/9/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/9/2026.

* Ngày 26/10/2026, Công ty cổ phần Kỹ thuật và Ô-tô Trường Long (HOSE: HTL) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 2.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/9/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/9/2026.

* Ngày 26/10/2026, Công ty cổ phần Bê-tông Ly tâm Thủ Đức (UPCoM: BTD) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/9/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/9/2026.

* Ngày 19/11/2026, Công ty cổ phần Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (HOSE: PGD) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/9/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/9/2026.

* Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (HOSE: VPB) trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10.000.000:2.604.104 (người sở hữu 10.000.000 cổ phiếu phổ thông được nhận 2.604.104 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/9/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/9/2026.

* Ngày 7/10/2026, Công ty cổ phần Viettronics Tân Bình (HOSE: VTB) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/9/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/9/2026.

* Công ty cổ phần Transimex (HOSE: TMS) trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:7 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 7 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/9/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/9/2026.

* Ngày 9/10/2026, Công ty cổ phần Transimex (HOSE: TMS) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/9/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/9/2026.

* Ngày 28/10/2026, Công ty cổ phần xây dựng số 12 (HNX: V12) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 600 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/9/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/9/2026.

* Ngày 16/10/2026, Công ty cổ phần Vinaconex 25 (HNX: VCC) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/9/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/9/2026.

* Ngày 14/10/2026, Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư DIN Capital (HNX: PDB) trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 1.500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/9/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/9/2026.

* Ngày 8/10/2026, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 (UPCoM: HD8) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 150 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/9/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/9/2026.