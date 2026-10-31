Các doanh nghiệp chốt trả cổ tức, tuần từ ngày 2 đến 6/11

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* Ngày 19/11/2026, Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn (HOSE: SMA) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 2/11/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 3/11/2026.

* Ngày 20/11/2026, Tổng Công ty 36-CTCP (UPCoM: G36) trả cổ tức bằng tiền, 418 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 2/11/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 3/11/2026.

* Ngày 25/11/2026, Công ty cổ phần Mía đường Sơn La (HNX: SLS) trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 10.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 2/11/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 3/11/2026.

* Ngày 27/11/2026, Công ty cổ phần Thương mại Kiên Giang (UPCoM: KTC) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 400 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 3/11/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 4/11/2026.

* Ngày 4/12/2026, Công ty cổ phần Xây dựng 1369 (HNX: C69) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 600 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 3/11/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 4/11/2026.

* Ngày 30/11/2026, Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (UPCoM: ISH) trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 1.200 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 3/11/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 4/11/2026.

* Ngày 12/11/2026, Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi-măng (HNX: TMX) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 300 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/11/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/11/2026.

* Ngày 13/11/2026, Công ty cổ phần Kỹ thuật xây dựng Phú Nhuận (UPCoM: PNT) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/11/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/11/2026.

* Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 (HOSE: PC1) trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 (người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/11/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/11/2026.

* Ngày 26/11/2026, Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn (HOSE: SGN) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 2.500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/11/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/11/2026.

* Công ty cổ phần Tập đoàn EMA LAND (UPCoM: TV6) trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:3 (người sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 3 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/11/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/11/2026.

* Ngày 27/11/2026, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (UPCoM: QTP) trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 700 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/11/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/11/2026.

* Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh-CTCP (UPCoM: TBD) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 2:1 (người sở hữu 2 cổ phiếu được nhận thêm 1 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/11/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/11/2026.

* Ngày 17/11/2026, Công ty cổ phần Bia Sài Gòn-miền tây (UPCoM: WSB) trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 2.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/11/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/11/2026.

* Ngày 27/11/2026, Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1-Petrolimex (UPCoM: PCC) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1.500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/11/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/11/2026.

* Ngày 16/11/2026, Công ty cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao-su (UPCoM: RBC) trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 100 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/11/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 9/11/2026.

* Ngày 25/11/2026, Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (HNX: VNC) trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 600 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/11/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 9/11/2026.