Các doanh nghiệp chốt trả cổ tức, tuần từ ngày 19 đến 23/10

* Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Thăng Long (HOSE: TLD) trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 5 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/10/2026.

* Ngày 10/11/2026, Công ty cổ phần Giống cây trồng miền nam (HOSE: SSC) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/10/2026.

* Ngày 2/11/2026, Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại-Vinacomin (UPCoM: DLT) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 800 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 21/10/2026.

* Ngày 20/11/2026, Công ty cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh (HOSE: TCT) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 21/10/2026.

* Ngày 10/11/2026, Công ty cổ phần Sợi Phú Bài (UPCoM: SPB) trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 21/10/2026.

* Ngày 30/10/2026, Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên-Vimico (UPCoM: TMG) trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 3.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/10/2026.

* Ngày 17/11/2026, Công ty cổ phần Thủy điện sông Ba Hạ (UPCoM: SBH) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1.500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/10/2026.

* Công ty cổ phần Dịch vụ công nghệ tin học HPT (UPCoM: HPT) trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 15 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/10/2026.

* Ngày 25/11/2026, Công ty cổ phần Du lịch-Thương mại Tây Ninh (HNX: TTT) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 2.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 26/10/2026.

* Ngày 5/11/2026, Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại (HNX: TJC) trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 1.400 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 26/10/2026.

* Ngày 16/11/2026, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa (UPCoM: THU) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 672 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 26/10/2026.

* Ngày 11/11/2026, Tổng Công ty Khoáng Sản TKV-CTCP (HNX: KSV) trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 3.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 26/10/2026.