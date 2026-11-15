Các doanh nghiệp chốt trả cổ tức, tuần từ ngày 16 đến 20/11

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* Ngày 18/12/2026, Công ty cổ phần Thủy điện Cần Đơn (HOSE: SJD) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1.600 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/11/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/11/2026.

* Ngày 18/12/2026, Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (HOSE: MCM) trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/11/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/11/2026.

* Ngày 15/12/2026, Tổng Công ty Sản xuất-Xuất nhập khẩu Bình Dương-Công ty cổ phần (UPCoM: PRT) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 400 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/11/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/11/2026.

* Ngày 4/12/2026, Công ty cổ phần Đầu tư quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (UPCoM: HGI) trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 700 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/11/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 18/11/2026.

* Ngày 18/12/2026, Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (UPCoM: CMW) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 876 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/11/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 18/11/2026.

* Ngày 18/12/2026, Công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (HOSE: NSC) trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 2.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/11/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 18/11/2026.

* Ngày 25/11/2026, Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định (HOSE: BMC) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 650 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/11/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 18/11/2026.

* Ngày 15/1/2027, Công ty cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn (HOSE: SFC) trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 1.800 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/11/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 19/11/2026.

* Ngày 30/11/2026, Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ (HOSE: TMP) trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/11/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 19/11/2026.

* Ngày 10/12/2026, Công ty cổ phần Bọc ống dầu khí Việt Nam (HNX: PVB) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/11/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 19/11/2026.

* Ngày 25/11/2026, Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không Taseco (HOSE: AST) trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 2.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/11/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 19/11/2026.

* Ngày 11/12/2026, Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG (HOSE: SIP) trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 4.500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/11/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/11/2026.

* Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi (UPCoM: MQN) trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:13,5 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 13,5 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/11/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/11/2026.

* Ngày 20/1/2027, Công ty cổ phần Thủy điện Sê San 4A (HOSE: S4A) trả cổ tức đợt 2/2026 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/11/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/11/2026.

* Ngày 8/12/2026, Công ty cổ phần Thủy điện Sê San 4A (HOSE: S4A) trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/11/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/11/2026.

* Ngày 17/12/2026, Công ty cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa (UPCoM: VLB) trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 2.500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/11/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/11/2026.

* Ngày 4/12/2026, Công ty cổ phần Khu công nghiệp cao-su Bình Long (UPCoM: MH3) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1.600 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/11/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/11/2026.

* Ngày 22/12/2026, Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình (HNX: SZB) trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/11/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/11/2026.

* Ngày 16/12/2026, Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ (UPCoM: PMW) trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/11/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/11/2026.

* Ngày 4/12/2026, Công ty cổ phần Xi-măng La Hiên VVMI (HNX: CLH) trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 1.200 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/11/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 23/11/2026.

* Ngày 23/12/2026, Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu dịch vụ và đầu tư Tân Bình (HOSE: TIX) trả cổ tức đợt 2/2026 bằng tiền, 1.300 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/11/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 23/11/2026.

* Ngày 25/3/2027, Công ty cổ phần EVN quốc tế (UPCoM: EIC) trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/11/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 23/11/2026.