Các doanh nghiệp cần tuyển hơn 2.400 lao động làm việc trong và ngoài nước

Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Khánh Hòa cho biết, qua khảo sát, trong tháng 11-2026, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 2.466 lao động làm việc trong nước và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động. Trên cơ sở nhu cầu tuyển dụng lao động, đơn vị đã có văn bản gửi UBND các xã, phường, đơn vị tăng cường thông báo rộng rãi đến toàn thể Nhân dân, người lao động có nhu cầu tìm việc làm nắm bắt tham gia ứng tuyển.

Các doanh nghiệp tham gia tư vấn, tuyển dụng lao động tại phiên giao dịch việc làm.

Theo đó, nhu cầu tuyển dụng lao động trong nước là 1.331 người, với mức lương từ 4,2 đến 35 triệu đồng/người/tháng, tùy vị trí việc làm. Các ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng lớn gồm: Thợ xây, thợ điện, thợ hàn, lái máy công trình, giám sát thi công, kỹ thuật xây dựng, cơ khí, công nhân may công nghiệp, nhân viên kinh doanh, kế toán. Doanh nghiệp tuyển dụng lao động không đòi hỏi nhiều về bằng cấp, chứng chỉ và cam kết thực hiện đầy đủ các chế độ, phúc lợi dành cho người lao động khi vào làm việc.

Đối với lao động đi làm việc ở ngoài nước, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 1.135 người. Trong đó, Algeria tuyển 500 người; Nhật Bản 365 người; Rumani 150 người; Hàn Quốc 90 người và Nga 30 người. Ngành nghề tuyển dụng chủ yếu gồm: Xây dựng, gia công cơ khí, chế biến thực phẩm, hộ lý, giặt ủi, vận tải, thợ điện, thợ sơn... Thu nhập dao động từ 17 đến 57,7 triệu đồng/người/tháng, tùy thị trường.

Để người lao động nắm bắt kịp thời cơ hội việc làm, Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa mong muốn UBND các xã, phường trong tỉnh thông báo rộng rãi nhu cầu tuyển dụng đến người dân; phối hợp tuyên truyền, tư vấn, định hướng nghề nghiệp; định kỳ hằng quý cập nhật tình hình lao động, việc làm và thống kê số người có nhu cầu tìm việc.