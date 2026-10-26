Các đoàn vận động viên sẵn sàng bước vào giai đoạn 2 Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Lào Cai

Hào hứng trước ngày tranh tài

Những ngày này, vận động viên Đỗ Tiến Dũng, Công ty Apatit Việt Nam, tập trung rèn kỹ thuật, nâng cao khả năng phản xạ và hoàn thiện các đường bóng trước ngày thi đấu. Không khí tập luyện khẩn trương cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc và quyết tâm của anh trước cuộc tranh tài tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ I, năm 2026.

Vận động viên Đỗ Tiến Dũng (Công ty Apatit Việt Nam) tích cực tập luyện, chuẩn bị cho nội dung bóng bàn tại Đại hội.

Với anh Dũng, được đại diện cho doanh nghiệp tham gia sân chơi thể thao cấp tỉnh là niềm tự hào, đồng thời là động lực để anh nỗ lực đạt kết quả tốt nhất.

“Chúng tôi rất tự hào và vinh dự khi được khoác lên mình màu áo Công ty Apatit Việt Nam, đại diện cho những người thợ mỏ tham gia Đại hội lần này. Công ty cũng tạo điều kiện về thời gian, dụng cụ, thiết bị thi đấu và không gian tập luyện. Trong quá trình chuẩn bị, chúng tôi tập trung rèn thể lực, hoàn thiện kỹ thuật, chiến thuật và sự phối hợp. Lúc này, tôi vừa hào hứng, vừa hồi hộp, nhưng rất quyết tâm thi đấu đạt thành tích tốt nhất”, anh Đỗ Tiến Dũng chia sẻ.

Sự háo hức của anh Dũng cũng là tâm trạng chung của các thành viên đoàn Công ty Apatit Việt Nam trong những ngày chuẩn bị cuối cùng. Đoàn có 43 vận động viên và một trưởng đoàn, đăng ký tranh tài ở 4 môn: Điền kinh, pickleball, cầu lông và bóng bàn.

Đoàn Công ty Apatit Việt Nam có 43 vận động viên tham gia tranh tài tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ I, năm 2026

Do không có vận động viên tham gia các môn ở giai đoạn 1, đoàn tập trung chuẩn bị lực lượng cho giai đoạn 2. Các thành viên chủ động rèn luyện theo đặc thù từng môn, chú trọng hoàn thiện kỹ thuật, duy trì thể lực và nâng cao khả năng phối hợp.

Với các môn sử dụng vợt, vận động viên tập trung rèn phản xạ và khả năng xử lý tình huống; ở môn điền kinh, chú trọng sức bền, tốc độ và khả năng phân phối sức khi thi đấu.

Ông Nguyễn Ngọc Hùng - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Apatit Việt Nam, Trưởng đoàn cho biết ngay sau khi có kế hoạch tổ chức Đại hội, đơn vị đã nhanh chóng thành lập đoàn vận động viên, tạo điều kiện để các thành viên tập luyện và tham gia tranh tài.

“Rèn luyện thể dục thể thao có ý nghĩa rất lớn, giúp cán bộ, công nhân viên có sức khỏe, tinh thần tốt để lao động và cống hiến. Khi có kế hoạch tổ chức Đại hội, chúng tôi đã nhanh chóng thành lập đoàn vận động viên. Lãnh đạo công ty và các vận động viên đều phấn khởi, hào hứng tham gia. Chúng tôi mong muốn đạt thành tích cao, đồng thời cống hiến cho khán giả những trận đấu hay”, ông Nguyễn Ngọc Hùng chia sẻ.

Tham gia Đại hội là dịp để cán bộ, người lao động trong doanh nghiệp giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao sức khỏe và duy trì niềm đam mê thể thao. Với đoàn Công ty Apatit Việt Nam, mỗi vận động viên có mục tiêu riêng, cùng hướng tới tinh thần thi đấu trung thực, đoàn kết và nỗ lực vì thành tích chung.

Các vận động viên tích cực tập luyện, chuẩn bị cho Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ I, năm 2026.

Tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được

Cùng với đoàn Công ty Apatit Việt Nam, đoàn cụm xã Bảo Thắng cũng tích cực chuẩn bị cho các nội dung thi đấu ở giai đoạn 2. Sau kết quả đạt được ở giai đoạn đầu, đoàn đặt mục tiêu tiếp tục phát huy thế mạnh, phấn đấu giành thêm thành tích tại Đại hội năm nay.

Các vận động viên cụm xã Bảo Thắng tích cực tập luyện, sẵn sàng tranh tài ở giai đoạn 2 Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ I, năm 2026.

Ở giai đoạn 1, cụm xã Bảo Thắng có hơn 100 vận động viên tham gia 6 môn: bóng đá nam, futsal, bắn nỏ, cờ tướng, Vovinam và Taekwondo. Đoàn giành 4 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 10 huy chương đồng, xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng huy chương.

Bước vào giai đoạn 2, đoàn có hơn 40 vận động viên tham gia 5 môn: cầu lông, bóng chuyền da, điền kinh, pickleball và bóng bàn. Việc lựa chọn lực lượng, phân công nhiệm vụ và tổ chức tập luyện được triển khai theo yêu cầu từng môn, hướng tới giúp vận động viên chuẩn bị tốt trước khi tranh tài.

Huấn luyện viên cùng vận động viên chuẩn bị cho các nội dung thi đấu.

Ông Đỗ Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Thắng, Trưởng đoàn cho biết, đoàn đã chủ động phân công nhiệm vụ, lựa chọn vận động viên và tổ chức huấn luyện; đồng thời tiếp tục rà soát, hoàn thiện lực lượng cho giai đoạn 2.

“Ngay từ đầu, chúng tôi đã họp, phân công nhiệm vụ cho các đội. Sau giai đoạn 1, bước vào giai đoạn 2, đoàn tiếp tục lựa chọn vận động viên, tổ chức huấn luyện, mong muốn các vận động viên nâng cao trình độ chuyên môn, có thêm cơ hội cọ xát, giao lưu và đạt kết quả tốt nhất, mang thành tích về cho cụm Bảo Thắng. Qua Đại hội, địa phương cũng kỳ vọng thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, phát hiện những vận động viên xuất sắc để tham gia các giải đấu khác. Đến thời điểm này, chúng tôi rất mong chờ và sẵn sàng bước vào tranh tài”, ông Đỗ Ngọc Sơn chia sẻ.

Trong đội hình cụm xã Bảo Thắng, vận động viên Bàn Thị Lan cùng 11 thành viên đội bóng chuyền da đang hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng. Với môn thể thao đòi hỏi sự phối hợp tập thể, các thành viên chú trọng rèn kỹ thuật, thống nhất lối chơi và nâng cao khả năng hỗ trợ nhau trên sân.

Mỗi buổi tập là dịp để cả đội rà soát những điểm còn hạn chế, củng cố sự ăn ý, hướng tới mục tiêu đạt kết quả cao tại Đại hội.

Vận động viên Bàn Thị Lan cùng các thành viên đội bóng chuyền da cụm Bảo Thắng tập luyện, hoàn thiện sự phối hợp trước ngày thi đấu.

“Chúng tôi rất vinh dự được đại diện cụm xã Bảo Thắng với 12 thành viên tham gia nội dung bóng chuyền da. Tham gia Đại hội, chúng tôi mong muốn được gặp gỡ, giao lưu, cọ xát với các đoàn, thể hiện sự cố gắng và niềm đam mê với môn bóng chuyền da. Cả đội đã tập luyện rất nhiều, quyết tâm thi đấu hết mình, phấn đấu đạt kết quả tốt nhất và hướng tới mục tiêu góp mặt ở trận chung kết, mang thành tích về cho đoàn”, vận động viên Bàn Thị Lan cho biết.

Sẵn sàng cho ngày hội thể thao lớn

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ I, năm 2026 có 18 môn thi đấu, được tổ chức thành hai giai đoạn. Sau khi hoàn thành 12 môn ở giai đoạn 1, Đại hội bước vào giai đoạn 2 từ ngày 28 đến 31/10/2026 với 6 môn: điền kinh, cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền da, đá cầu và pickleball.

Các đoàn vận động viên khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị, hướng tới giai đoạn 2 Đại hội TDTT tỉnh Lào Cai lần thứ I, năm 2026.

Đến thời điểm này, 23 đoàn vận động viên đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng, sẵn sàng bước vào tranh tài. Đại hội có hơn 2.500 vận động viên tham gia, tranh tài ở 169 bộ huy chương. Sự háo hức của vận động viên, quyết tâm của từng đoàn và sự chuẩn bị nghiêm túc của các đơn vị góp phần tạo không khí sôi nổi trước ngày hội.

Các đoàn cùng hướng tới những cuộc thi đấu trung thực, đoàn kết và đạt thành tích cao, qua đó lan tỏa niềm đam mê thể thao, khích lệ phong trào rèn luyện sức khỏe và tăng cường sự gắn kết giữa các cơ quan, doanh nghiệp, địa phương và tạo thêm động lực cho thể thao Lào Cai phát triển.