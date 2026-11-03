Các đoàn thẩm định Sao Vàng Đất Việt 2026 đến cơ sở, đánh giá doanh nghiệp

Đoàn thẩm định số 04: Khảo sát 5 doanh nghiệp tại Hà Nội

Tại Hà Nội, Đoàn thẩm định số 04 do ông Nguyễn Như Kiên – Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam – làm trưởng đoàn đã triển khai chương trình khảo sát thực tế tại 5 doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

Đoàn thẩm định số 04 do ông Nguyễn Như Kiên – Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam – làm trưởng đoàn, khảo sát hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Công ty Cổ phần Ứng dụng và Dịch vụ Công nghệ cao (ASTEC).

Danh sách các doanh nghiệp gồm: Tổng Công ty May 10 – CTCP; Công ty Cổ phần Ứng dụng và Dịch vụ Công nghệ cao (ASTEC); Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank); Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị (UDIC) và Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.

Đoàn thẩm định số 04 khảo sát hoạt động sản xuất tại Tổng Công ty May 10 – CTCP trong khuôn khổ Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2026.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn thẩm định trực tiếp khảo sát tại doanh nghiệp, tìm hiểu tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, công tác quản trị và các thông tin liên quan đến hồ sơ tham gia Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2026. Quá trình làm việc là cơ sở để đoàn đối chiếu, đánh giá thực tế các tiêu chí xét chọn giải thưởng.

Đoàn thẩm định số 04 làm việc với đại diện Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị (UDIC)

Thông qua khảo sát trực tiếp, đoàn có thêm cơ sở xem xét quy mô, hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh và vị thế của doanh nghiệp trên thị trường.

Đoàn thẩm định số 09: Khảo sát 3 doanh nghiệp tại Hưng Yên

Đoàn thẩm định số 09 do ông Nguyễn Văn Đại – Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP Bắc Ninh – làm trưởng đoàn đã tiến hành thẩm định tại 3 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Đoàn thẩm định số 09 do ông Nguyễn Văn Đại làm trưởng đoàn khảo sát thực tế tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong khuôn khổ Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2026.

Các doanh nghiệp được đoàn khảo sát gồm: Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Nội thất The One; Công ty Cổ phần Ống đồng Toàn Phát và Công ty Cổ phần Haplast.

Ông Nguyễn Văn Đại – Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP Bắc Ninh

Tại các điểm đến, đoàn trực tiếp tìm hiểu hoạt động sản xuất, kinh doanh, năng lực vận hành và những lợi thế nổi bật của từng doanh nghiệp, qua đó có thêm cơ sở đánh giá toàn diện về hiệu quả hoạt động cũng như tiềm năng phát triển.

Ông Nguyễn Văn Đại cùng các thành viên Đoàn thẩm định số 09 khảo sát hoạt động thực tế tại doanh nghiệp

Tiếp nối quá trình tổ chức qua nhiều năm, hoạt động thẩm định thực tế tiếp tục là khâu quan trọng trong quy trình bình chọn Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2026. Kết quả khảo sát tại doanh nghiệp cùng các tiêu chí đánh giá sẽ là cơ sở để Hội đồng bình chọn xem xét, lựa chọn những thương hiệu tiêu biểu, có năng lực cạnh tranh và đóng góp tích cực cho nền kinh tế.

Qua đó, giải thưởng hướng tới tôn vinh những doanh nghiệp không chỉ có kết quả kinh doanh nổi bật mà còn thể hiện vai trò, trách nhiệm trong cộng đồng và sự phát triển của đất nước.