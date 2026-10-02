Các đoàn dự thi IOAA 2026 khám phá Hà Nội sau những ngày tranh tài

Các đoàn tham dự IOAA 2026 tìm hiểu văn hóa Việt Nam. Ảnh: BTC

Ngày 2-10, hơn 300 thí sinh IOAA 2026 đã hoàn thành nội dung tranh tài cuối cùng tại Nhà chiếu hình vũ trụ, Đại học Phenikaa. Sau những ngày tập trung cho các nội dung chuyên môn, các đoàn có thêm thời gian khám phá Việt Nam, giao lưu và tìm hiểu văn hóa trước chương trình giao lưu văn hóa tối cùng ngày.

Tại Đại học Phenikaa, các thành viên đoàn tham dự IOAA 2026 có cơ hội khám phá văn hóa Việt Nam thông qua nhiều gian hàng tương tác và trải nghiệm. Các biểu tượng văn hóa quen thuộc, vật liệu truyền thống cùng những hoạt động thực tế giúp khách tham quan có thêm hình dung gần gũi về bản sắc văn hóa Việt Nam.

Các thí sinh IOAA 2026 đã hoàn thành các nội dung tranh tài vào chiều 2-10. Ảnh: BTC

Không chỉ quan sát, thành viên các đoàn còn trực tiếp tham gia các hoạt động tại gian hàng, trò chuyện và chia sẻ với nhau về những nét văn hóa đặc trưng. Những trải nghiệm này tạo thêm không gian kết nối giữa các đoàn sau những ngày tập trung cho kỳ thi.

Trong thời gian tham dự IOAA 2026, các đoàn cũng có dịp tìm hiểu Hà Nội qua nhiều điểm đến, giúp các thành viên hiểu thêm về lịch sử, văn hóa và đời sống của người dân Thủ đô.

Bên cạnh hoạt động tham quan, các thí sinh có nhiều thời gian giao lưu, trò chuyện và chia sẻ với bạn bè quốc tế. Với nhiều học sinh, đây là cơ hội để mở rộng hiểu biết không chỉ về thiên văn mà còn về văn hóa, con người của các quốc gia, vùng lãnh thổ cùng tham dự kỳ thi.

Trước đó, từ 7h30 đến 14h30 ngày 2-10, hơn 300 thí sinh bước vào nội dung tranh tài cuối cùng tại Nhà chiếu hình vũ trụ. Các thao tác quan sát, xác định vị trí, ghi số liệu, tính toán và đưa ra câu trả lời diễn ra trong thời gian ngắn, đòi hỏi thí sinh tập trung cao độ. Để chuẩn bị cho phần thi này, ngày 30-9, các thí sinh đã làm quen với hệ thống trình chiếu và không gian mô phỏng tại Nhà chiếu hình.

Thí sinh IOAA 2026 khép lại kỳ thi năm nay bằng phần thi tại Nhà chiếu hình. Ảnh: BTC

Đây cũng là nội dung cuối cùng trong chuỗi bài thi của IOAA 2026, sau các phần thi lý thuyết, đồng đội, quan sát bằng kính thiên văn và phân tích dữ liệu.

Lễ bế mạc IOAA 2026 diễn ra chiều 4-10 tại Đại học Phenikaa.

Một số hình ảnh của thành viên các đoàn quốc tế tham dự IOAA 2026 khi trải nghiệm tại Hà Nội: