Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương thăm, chúc mừng Bộ GDĐT

Đoàn đại biểu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Đoàn giám sát của Ban Bí thư do đồng chí Trần Thị Hiền, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng Bộ GD&ĐT. Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng đại diện lãnh đạo Bộ đón tiếp đoàn.

Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng tiếp đoàn đại biểu Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Đoàn giám sát của Ban Bí thư.

Đoàn đại biểu Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương do đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Phó Trưởng Ban làm trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng Bộ GD&ĐT. Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên đón tiếp đoàn.

Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng tiếp đoàn đại biểu Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.

Tuổi trẻ đồng hành cùng sự nghiệp giáo dục và đào tạo

Đón tiếp đoàn đại biểu Ban Bí thư Trung ương Đoàn do đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam làm trưởng đoàn tới thăm, chúc mừng Bộ GD&ĐT nhân dịp 20/11, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Trung ương Đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam đối với ngành Giáo dục.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh tiếp đoàn đại biểu Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết thay mặt Trung ương Đoàn gửi lời chúc mừng tới lãnh đạo Bộ, các thế hệ nhà giáo và cán bộ ngành Giáo dục; đồng thời khẳng định giáo dục có vai trò quan trọng trong bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức, lối sống, xây dựng bản lĩnh và phát triển toàn diện thế hệ trẻ.

Đại diện lãnh đạo Bộ GD&ĐT chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn đại biểu Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh đánh giá cao sự phối hợp giữa Bộ GD&ĐT và Trung ương Đoàn trong triển khai các hoạt động dành cho học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên, nhi đồng. Hai bên tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tăng cường phối hợp trong giáo dục lý tưởng, kỹ năng, phát huy tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quan tâm, chăm lo đội ngũ nhà giáo

Trong ngày 19/11, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh tiếp đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng đoàn đại biểu đến thăm, chúc mừng Bộ GD&ĐT.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh tiếp đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng đoàn đại biểu.

Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chia sẻ tình cảm với đội ngũ nhà giáo, cán bộ, viên chức và người lao động ngành Giáo dục; ghi nhận những đóng góp thầm lặng nhưng quan trọng của đội ngũ trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo các thế hệ, góp phần xây dựng nguồn nhân lực cho đất nước.

Đại diện lãnh đạo Bộ GD&ĐT chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn đại biểu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh mong muốn mối quan hệ phối hợp giữa Bộ GD&ĐT và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục được củng cố, nhất là trong các hoạt động chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà giáo, cán bộ, viên chức và người lao động; tạo điều kiện để đội ngũ yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Hội Khuyến học Việt Nam chung sức thúc đẩy học tập suốt đời

Đoàn đại biểu Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam do TS. Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam làm trưởng đoàn tới thăm, chúc mừng Bộ GD&ĐT nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Viết Lộc, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ GD&ĐT đón tiếp đoàn.

Đồng chí Nguyễn Viết Lộc, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ GD&ĐT tiếp đoàn đại biểu Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.

Đoàn đại biểu chúc mừng lãnh đạo Bộ, các thế hệ nhà giáo và đội ngũ cán bộ ngành Giáo dục nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, đồng thời nhấn mạnh vai trò của giáo dục trong xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy học tập suốt đời.

Đồng chí Nguyễn Viết Lộc trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Hội Khuyến học Việt Nam, trân trọng những đóng góp của Hội trong phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài và mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động khuyến học, lan tỏa tinh thần hiếu học trong cộng đồng.