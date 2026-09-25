Các địa phương Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác công tác Mặt trận

Quang cảnh hội đàm giữa đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi và Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak. Ảnh: Xuân Tú /PV TTXVN tại Lào

Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi do đồng chí Y Thị Bích Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak do đồng chí Vatsana Silima, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak làm Trưởng đoàn. Đồng chí Tạ Phương Dung, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam phụ trách khu vực Nam Lào tại Pakse cũng tham dự.

Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi trao số tiền 200 triệu đồng hỗ trợ Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak thực hiện công tác an sinh xã hội. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã thông báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội; trao đổi kinh nghiệm và phương pháp làm việc hiệu quả trong công tác Mặt trận. Trên cơ sở kết quả hợp tác giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi và Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak trong những năm qua và kết quả cuộc hội đàm lần này.

Hai bên đã thống nhất quan điểm sẽ tiếp tục phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục rộng rãi và sâu sắc tới cán bộ, Đảng viên, đoàn viên thanh niên, các tổ chức thành viên và nhân dân các dân tộc thuộc mọi tầng lớp.

Đặc biệt là thế hệ trẻ của hai tỉnh, về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam; về lịch sử, ý nghĩa và thành tựu hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai dân tộc; tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các tổ chức thành viên, nhân dân và thế hệ trẻ của hai tỉnh thông qua các hoạt động phù hợp, củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Đồng chí Y Thị Bích Thọ và đồng chí Vatsana Silima ký biên bản hợp tác giữa hai địa phương. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào

Thường xuyên trao đổi, chia sẻ thông tin nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân các dân tộc trong việc bảo vệ, gìn giữ và phát huy mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào. Tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực công tác Mặt trận; phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm các sự kiện quan trọng trong quan hệ hai nước theo định hướng của hai Đảng và hai Nhà nước.

Phối hợp tuyên truyền, vận động, kết nối và tạo môi trường xã hội thuận lợi để các cơ quan, doanh nghiệp hai bên tăng cường hợp tác kinh tế, đầu tư, sản xuất, kinh doanh theo đúng quy định pháp luật của mỗi nước. Tuyên truyền, vận động nhân dân hai bên tích cực tham gia, giúp đỡ công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt của các chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào về nước.

Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã hỗ trợ Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak số tiền 200 triệu đồng để phục vụ các hoạt động an sinh xã hội. Đồng thời, thống nhất vào năm 2027, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi sẽ đón đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak sang thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi.

Các đại biểu tham dự hội đàm chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào

Kết thúc hội đàm, hai bên đã ký Biên bản hợp tác để làm cơ sở cho việc gìn giữ và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, cũng như mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Champasak với tỉnh Quảng Ngãi và giữa Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, mãi vững bền và không ngừng đơm hoa kết trái.