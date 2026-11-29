Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các địa phương triển khai lực lượng xung kích rà soát vùng trũng thấp, chủ động sơ tán người dân ở khu vực có nguy cơ ngập sâu đến nơi an toàn. Ảnh minh họa

Ngày 28/11/2026, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia ban hành Công điện số 66/CĐ-BCĐ-BNNMT gửi các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố từ Huế đến Khánh Hòa về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Quảng Ngãi có nơi mưa trên 500 mm, sông Vệ vượt báo động 3

Theo công điện, từ tối 27/11 đến sáng 28/11/2026, khu vực từ Huế đến Đắk Lắk có mưa lớn với lượng mưa phổ biến từ 80–150 mm. Riêng Quảng Ngãi có mưa phổ biến từ 200–400 mm, có nơi trên 500 mm, trong đó Ba Cung ghi nhận 509 mm. Mực nước sông Vệ tại Quảng Ngãi đã vượt mức báo động 3.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ sáng 28/11 đến sáng 30/11/2026, khu vực Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai tiếp tục có mưa từ 200–400 mm, cục bộ trên 500 mm. Khu vực TP Huế, phía đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa từ 100–250 mm, cục bộ trên 350 mm.

Rà soát khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn giao thông

Ban Chỉ đạo đề nghị UBND các tỉnh, thành phố và các bộ, ngành tập trung triển khai Công điện số 76/CĐ-TTg ngày 26/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ. Các đơn vị cần theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn và nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Thông tin phải được chuyển kịp thời, đầy đủ đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh.

Công điện đề nghị triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất để chủ động di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn, nhất là tại những nơi đã xảy ra mưa lớn. Các đơn vị đồng thời khơi thông dòng chảy và chuẩn bị lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả nếu có.

Các đơn vị tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ và hướng dẫn người, phương tiện lưu thông an toàn, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết và những nơi đã xảy ra hoặc có nguy cơ sạt lở. Kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua khi điều kiện không bảo đảm an toàn, tránh thiệt hại về người do bất cẩn, chủ quan. Lực lượng, vật tư và phương tiện phải được bố trí để khắc phục sự cố, giữ giao thông thông suốt trên các trục đường chính và chống ngập tại khu đô thị, khu công nghiệp.

Bảo đảm an toàn hồ chứa và vùng hạ du

Ban Chỉ đạo đề nghị kiểm tra, rà soát và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn tại các hầm, lò khai thác khoáng sản, công trình đang thi công, hồ chứa và vùng hạ du. Trong đó, cần đặc biệt lưu ý các hồ thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi nhỏ đã tích đầy nước và các hồ xung yếu.

Các đơn vị chủ động vận hành, điều tiết hồ chứa thủy điện, thủy lợi theo quy định và Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 30/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ để bảo đảm an toàn công trình và hạ du. Công điện cũng đề nghị bố trí lực lượng thường trực vận hành, điều tiết hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Công tác truyền thông cần được tăng cường, đặc biệt qua hệ thống thông tin cơ sở, để cập nhật diễn biến và phổ biến kỹ năng ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, giúp người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Các bộ, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công để chủ động chỉ đạo, phối hợp với địa phương ứng phó mưa lũ. Các đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia trước 16 giờ hằng ngày qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường./.