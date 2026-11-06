Các địa phương trong tỉnh tổ chức trao Huy hiệu Đảng đợt 7/11

Tại phường Lào Cai

Dịp này, Đảng bộ phường Lào Cai có 87 đảng viên được trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng, trong đó có 4 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 7 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí được truy tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, còn lại là các đồng chí nhận Huy hiệu từ 30 - 40 năm tuổi Đảng.

Thường trực Đảng ủy phường Lào Cai trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lào Cai mong muốn các đảng viên không ngừng cống hiến, là hạt nhân đoàn kết tại khu dân cư, tiếp tục nêu gương cùng thế hệ trẻ xây dựng phường Lào Cai ngày càng phát triển.

Tại xã Bắc Hà

Tại buổi lễ, Đảng ủy xã đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về việc tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026. Trong đợt này, xã Bắc Hà có 24 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, trong đó, 1 đồng chí được trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 2 đồng chí được trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 13 đồng chí được trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 1 đồng chí được trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 7 đồng chí được trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Thường trực Đảng ủy xã Bắc Hà trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Phát biểu tại buổi lễ, Thường trực Đảng ủy xã Bắc Hà mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh chính trị, tinh thần tiên phong, gương mẫu; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập, noi theo, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tin, niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong sự nghiệp xây dựng Đảng.

Tại xã Si Ma Cai

Tại buổi lễ, Đảng ủy xã đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về việc tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026 và trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 4 đảng viên, gồm các đồng chí: Vàng Sào Chi - Chi bộ thôn Ngã Ba; Mai Quý Sinh - Chi bộ thôn Phố Thầu; Giàng Seo Gia - Chi bộ thôn Dào Dần Sán; Giàng Seo Sử - Chi bộ thôn Seo Cán Hồ.

Thường trực Đảng ủy xã Si Ma Cai trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Văn Dương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy truyền thống, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, tinh thần tiên phong, gương mẫu; thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định tại địa phương; tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và Nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, giảm nghèo, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Tại xã Khánh Yên

Trước đó, ngày 5/11, Đảng ủy xã Khánh Yên tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026 cho các đảng viên có nhiều năm tuổi Đảng.

Thường trực Đảng ủy xã Khánh Yên trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Tại buổi lễ, Thường trực Đảng ủy xã Khánh Yên đã trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đồng chí La Văn Phiên, đảng viên Chi bộ thôn Én; Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Dương Đình Thường, đảng viên Chi bộ thôn Én và đồng chí La Văn Nần, đảng viên Chi bộ thôn Én; Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lương Ngọc Han và đồng chí Vi Thị Tuyết, đảng viên Chi bộ Noong Khuấn.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí La Tiến Thuật - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Khánh Yên mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần trách nhiệm và kinh nghiệm thực tiễn, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở địa phương; luôn là tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập, noi theo, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay.

Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến bền bỉ của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng. Trải qua nhiều vị trí công tác và những giai đoạn lịch sử khác nhau, các đồng chí luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong, gương mẫu, có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng Đảng và phát triển quê hương.