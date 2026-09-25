Các địa phương trong tỉnh tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2026

Tại phường Trung Tâm

Tham gia vòng chung khảo có 10 thí sinh xuất sắc được lựa chọn từ 27 thí sinh tham dự vòng sơ khảo.

Các thí sinh lần lượt trải qua 2 phần thi: thuyết trình và sân khấu hóa.

Các thí sinh tranh tài tại hội thi.

Với phần thi thuyết trình, các thí sinh tập trung thể hiện kiến thức, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng; khả năng trình bày, phân tích, liên hệ và vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác tại chi bộ.

Tại phần thi sân khấu hóa, thí sinh trực tiếp xử lý những vấn đề gần gũi với hoạt động của chi bộ và đời sống Nhân dân như: vận động người dân hiến đất làm trạm điện; tuyên truyền, vận động trong quá trình sáp nhập trường học; xây dựng tổ dân phố không ma túy; xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè...

Với nội dung thiết thực, hình thức thể hiện đa dạng, các phần thi diễn ra trong không khí sôi nổi, nghiêm túc, hấp dẫn và giàu tính thực tiễn, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải Nhất khối các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học cho đồng chí Bùi Thị Vân Anh - Phó Bí thư Chi bộ Trường Mầm non Hoa Huệ; giải Nhất khối chi bộ các tổ dân phố thuộc về đồng chí Vũ Thị Mai - Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 4.

Ban tổ chức cũng trao các giải Nhì, giải Ba và giải Khuyến khích cho các thí sinh có thành tích tại hội thi.

Trao giải cho các thí sinh.

Tại xã Xuân Quang

Vượt qua 33 thí sinh tham gia vòng sơ khảo, 12 thí sinh xuất sắc bước vào vòng chung khảo Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2026.

Tại vòng chung khảo, các thí sinh thể hiện kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống và trình bày phần thi thuyết trình hoặc tiểu phẩm.

Nội dung thi gắn với công tác xây dựng Đảng, tổ chức sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên và giải quyết những vấn đề đặt ra trong thực tiễn.

Qua các phần thi, thí sinh thể hiện khả năng vận dụng quy định của Đảng vào nhiệm vụ chuyên môn, kỹ năng điều hành và tuyên truyền, vận động tại cơ quan, trường học, khu dân cư.

Trao giải cho các thí sinh.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao 2 giải Nhất cho đồng chí Lại Thị Xuân Hồng - Bí thư Chi bộ Trường Mầm non Xuân Quang và đồng chí Bàn Văn Phong - Phó Bí thư Chi bộ thôn Làng My.

Ban tổ chức cũng trao 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 6 giải Khuyến khích cho các thí sinh đạt thành tích cao.

Tại xã Bắc Hà

Tham gia hội thi năm nay có 57 thí sinh, được chia thành 2 nhóm: nhóm chi bộ cơ quan, đơn vị gồm 36 thí sinh, là bí thư chi bộ thuộc các cơ quan, đơn vị, trường học; nhóm chi bộ khu dân cư gồm 21 thí sinh, là bí thư chi bộ các thôn trên địa bàn xã.

Quang cảnh hội thi.

Ở cả hai nhóm, thí sinh thực hiện các nội dung thi tập trung vào những kiến thức, nghiệp vụ cơ bản về công tác xây dựng Đảng ở chi bộ.

Hội thi được tổ chức theo hình thức thi viết, gồm phần thi kiến thức chung và phần thi xử lý tình huống.

Trong phần kiến thức chung, thí sinh thi trắc nghiệm các nội dung liên quan đến Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của chi bộ; vai trò, nhiệm vụ của chi ủy và bí thư chi bộ...

Đối với phần xử lý tình huống, các thí sinh giải quyết những tình huống phát sinh trong thực tiễn hoạt động của chi bộ.

Thí sinh dự thi phần kiến thức chung.

Theo Ban tổ chức, kết quả Hội thi Bí thư chi bộ giỏi xã Bắc Hà năm 2026 không công bố ngay sau khi kết thúc phần thi ngày 25/9, mà sẽ được tổ chức tại Hội nghị sơ kết Ban Chấp hành Đảng bộ xã 9 tháng năm 2026 vào ngày 29/9/2026.

Tại xã Việt Hồng

Vòng thi chung kết có 8 thí sinh tham gia, trải qua 2 phần thi gồm thuyết trình (không quá 12 phút) và trả lời câu hỏi tình huống của ban giám khảo (không quá 5 phút).

Ban giám khảo hội thi.

Phần thi thuyết trình, các thí sinh kết hợp slide, hình ảnh để minh họa nội dung.

Phần xử lý tình huống tập trung vào việc vận dụng Điều lệ Đảng, các quy định và kinh nghiệm thực tiễn để giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở.

Nội dung thi tập trung làm rõ vai trò của cấp ủy, chi bộ trong công tác xây dựng Đảng, dân vận ở cơ sở; đồng thời đánh giá kiến thức, nghiệp vụ công tác Đảng và kỹ năng xử lý tình huống của các thí sinh.

Thí sinh trình bày phần thi.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao 2 giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Viết Bảo - Chi bộ Bản Chao và thí sinh Nguyễn Thị Hồng Hiền - Chi bộ phân hiệu Mầm Non Vân Hội.

Ban tổ chức cũng trao 2 giải Nhì; 2 giải Ba và 2 giải Khuyến khích cho các thí sinh đạt thành tích.

Trao giải cho các thí sinh.

Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2026 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Thông qua hội thi nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đảng; năng lực lãnh đạo, điều hành và kỹ năng xử lý tình huống thực tiễn cho đội ngũ cấp ủy chi bộ, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.