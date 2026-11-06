Các địa phương trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên

Trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên tại chi bộ Mai Thủy - Ảnh: P.V

Trong đợt này, Đảng bộ xã Trường Phú có 2 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 8 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên được trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 6 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng; 5 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên tại các chi bộ, đại diện lãnh đạo Đảng ủy xã Trường Phú ghi nhận và trân trọng những đóng góp của các đồng chí đảng viên trong quá trình công tác, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự phát triển của địa phương. Đồng thời đề nghị các đảng viên tiếp tục gương mẫu, phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Ngọc Hải

* Sáng 6/11, Đảng bộ xã Trường Ninh tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 61 đảng viên có quá trình cống hiến, rèn luyện và phấn đấu trong Đảng.

Đại diện lãnh đạo xã Trường Ninh trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên - Ảnh: M.H

Trong đợt này, có 3 đảng viên được trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 13 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 6 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 10 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 12 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 13 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và những đóng góp của các đảng viên. Đây là niềm vinh dự, tự hào của mỗi đảng viên và gia đình, góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức tiên phong, gương mẫu trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đối với các đảng viên tuổi cao, sức yếu không thể tham dự buổi lễ, lãnh đạo xã cùng cấp ủy chi bộ đã trực tiếp đến nhà trao tặng Huy hiệu Đảng, thăm hỏi và động viên.

Lệ Thủy - Minh Hằng

* Ngày 6/11, Đảng ủy xã Kim Phú tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên trên địa bàn.

Thường trực Đảng ủy xã Kim Phú trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên - Ảnh: X.P

Trong đợt này, Đảng bộ xã Kim Phú có 16 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, trong đó có 5 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và 11 đảng viên nhận Huy hiệu 30-50 năm tuổi Đảng.

Trao Huy hiệu Đảng là hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện sự trân trọng, ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của các thế hệ đảng viên.

Đợt này, toàn Đảng bộ Kim Phú có 16 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng - Ảnh: X.P

Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân và gia đình các đảng viên mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ, nhân dân địa phương. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, ý chí phấn đấu và niềm tin của các thế hệ cán bộ, đảng viên trong công cuộc xây dựng Đảng bộ xã Kim Phú ngày càng trong sạch, vững mạnh.