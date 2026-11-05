Các địa phương trao Huy hiệu Đảng đợt 7/11

Sáng 5/11, Đảng ủy phường An Thắng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026 và công bố quyết định thành lập Đảng bộ Quân sự phường.

Lãnh đạo Đảng ủy phường An Thắng trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho các đảng viên đủ tiêu chuẩn. Ảnh: YẾN NHI

Đợt này, Đảng bộ phường An Thắng có 23 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm, 8 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm, 7 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm và 5 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đây là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của các đảng viên; không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân và gia đình mà còn là niềm tự hào của toàn Đảng bộ phường, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng và tinh thần trách nhiệm cho đảng viên trẻ.

Hội nghị công bố quyết định thành lập Đảng bộ Quân sự phường An Thắng. Ảnh: YẾN NHI

Dịp này, Đảng ủy phường An Thắng công bố quyết định thành lập Đảng bộ Quân sự phường với 30 đảng viên, được tổ chức thành 3 chi bộ trực thuộc.

Bí thư Đảng ủy phường An Thắng Nguyễn Xuân Hà được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự phường; Trung tá Phạm Mạnh Dũng, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự phường giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự phường. (QUỐC TUẤN - YẾN NHI)

* Cùng ngày, Đảng ủy xã Đại Lộc tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026 và hội nghị quán triệt các văn bản mới của Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng.

Bí thư Đảng ủy xã Đại Lộc Nguyễn Hảo trao tặng Huy hiệu 60, 55 năm tuổi Đảng cho đảng viên. Ảnh: NGUYỄN TUYẾT

Đợt này, Đảng bộ xã Đại Lộc có 18 đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 10 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và 5 đảng viên nhận Huy hiệu 40, 35, 30 năm tuổi Đảng.

Ngay sau buổi lễ, Đảng ủy xã tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới... (KHẢI KHIÊM - NGUYỄN TUYẾT)

* Sáng 5/11, Đảng ủy xã Thạnh Bình tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng và công bố thành lập Đảng bộ Quân sự xã.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Thạnh Bình trao Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026 cho các đảng viên. Ảnh: D.LỆ

Đảng ủy xã Thạnh Bình trao Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026 cho 4 đảng viên của Đảng bộ, gồm: đảng viên Trần Đình Nam nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, đảng viên Trần Thanh Sơn nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, đảng viên Uân Văn Đông nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng, đảng viên Hồ Công Luận nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Hội nghị công bố quyết định thành lập Đảng bộ Quân sự xã Thạnh Bình. Ảnh: D.LỆ

Dịp này, Đảng ủy xã Thạnh Bình công bố quyết định thành lập Đảng bộ Quân sự xã với 30 đảng viên, sinh hoạt ở 3 chi bộ trực thuộc. Ông Trần Ngọc Tài, Bí thư Đảng ủy xã được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự xã. (DIỄM LỆ)

* Sáng 5/11, Đảng ủy xã Thăng Điền tổ chức trao Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026 cho 12 đảng viên. Trong đó, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, các đồng chí còn lại nhận Huy hiệu 40, 35 và 30 năm tuổi Đảng.

Lãnh đạo xã Thăng Điền chúc mừng các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026. Ảnh: GIANG BIÊN

Dịp này, Đảng ủy xã Thăng Điền tổ chức quán triệt các văn bản, quy định của Trung ương và Thành ủy Đà Nẵng đến toàn thể đảng viên trong Đảng bộ. (GIANG BIÊN)

* Sáng 5/11, Đảng ủy xã Thăng Bình tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026 cho 40 đảng viên.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Thăng Bình trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên. Ảnh: NGUYỄN QUỲNH

Đợt này, Đảng bộ xã Thăng Bình có 1 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 5 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm, 9 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm, 17 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm và 6 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. (NGUYỄN QUỲNH)

* Chiều 5/11, Đảng ủy xã Trà My tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026 cho 10 đảng viên của Đảng bộ. Trong đó, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Bí thư Đảng ủy xã Trà My Phùng Văn Huy trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đảng viên. Ảnh: D.L

Bí thư Đảng ủy xã Trà My Phùng Văn Huy chúc mừng các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng; mong muốn các đảng viên tiếp tục cống hiến, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, xây dựng tổ chức Đảng ngày càng vững mạnh. (DIỄM LỆ)

* Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trà Tân vừa tổ chức trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đặng Thị Nhiên, thuộc Chi bộ thôn Ngọc Giác.

Trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đặng Thị Nhiên. Ảnh: L.D

Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân Nguyễn Hồng Lai khẳng định, đây là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình bền bỉ phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của đồng chí Đặng Thị Nhiên; đồng thời mong muốn đồng chí luôn là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng cho thế hệ hôm nay noi theo. (LÊ DIỄM)

* Chiều 5/11, Đảng ủy phường Tam Kỳ tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan đến dự và trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Bí thư Đảng ủy phường Tam Kỳ Đoàn Xuân Hiếu (ngoài cùng bên trái) trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên. Ảnh: HỒ QUÂN

Tại buổi lễ, Đảng ủy phường Tam Kỳ công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026 cho 45 đảng viên thuộc Đảng bộ phường.

Trong đó, có 1 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 5 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 11 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 16 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 5 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan (ngoài cùng bên phải) và Bí thư Đảng ủy phường Tam Kỳ Đoàn Xuân Hiếu (ngoài cùng bên trái) trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho các đảng viên. Ảnh: HỒ QUÂN