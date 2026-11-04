Các địa phương trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên

* Đảng ủy phường An Khê trao Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026 cho 75 đảng viên; trong đó có 1 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng. Đến dự có Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh.

Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ phường An Khê. Ảnh: NGỌC HÀ

Phát biểu tại lễ trao tặng, Bí thư Đảng ủy phường An Khê Nguyễn Lê Mậu Cường cho biết, Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận cao quý của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của các đảng viên; là niềm vinh dự của bản thân, gia đình và toàn Đảng bộ phường.

Đồng thời kỳ vọng các đảng viên tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, góp phần bồi đắp bản lĩnh cho lớp cán bộ, đảng viên kế cận; luôn là chỗ dựa tinh thần của gia đình và tấm gương sáng cho các thế hệ đảng viên noi theo.

Bí thư Đảng ủy phường An Khê Nguyễn Lê Mậu Cường trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho các đảng viên. Ảnh: NGỌC HÀ

Tính đến ngày 31/10, Đảng bộ phường kết nạp 116 đảng viên, đạt 106,4% chỉ tiêu Thành ủy giao, góp phần bổ sung lực lượng kế cận cho Đảng bộ. (NGỌC HÀ)

* Đảng ủy xã Hòa Tiến tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026 cho 32 đảng viên thuộc Đảng bộ xã; trong đó có 5 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa Tiến Nguyễn Hữu Lợi trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên. Ảnh: KHÁNH LINH

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa Tiến Nguyễn Hữu Lợi chúc mừng các đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu Đảng; đồng thời khẳng định những đóng góp của các thế hệ đảng viên là một phần quan trọng tạo nên những thành quả nổi bật của Đảng bộ phường thời gian qua.

Lãnh đạo xã Hòa Tiến trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên. Ảnh: KHÁNH LINH

Đảng ủy xã Hòa Tiến mong muốn các đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ và tâm huyết xây dựng Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị địa phương... (KHÁNH LINH)

* Đợt này, Đảng bộ phường Hòa Cường có 166 đảng viên nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 19 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; các đảng viên còn lại nhận Huy hiệu từ 30 đến 55 năm tuổi Đảng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại buổi lễ. Ảnh: VINH ANH

Phát biểu tại lễ trao tặng Huy hiệu Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Cường Hồ Thuyên trình bày diễn văn kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, đồng thời chúc mừng các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng đợt này.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Cường Hồ Thuyên trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên. Ảnh: VINH ANH

Lãnh đạo phường tin tưởng các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng sẽ tiếp tục giữ vững bản lĩnh, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo; tiếp tục cống hiến trí tuệ, kinh nghiệm để đồng hành Đảng bộ, chính quyền xây dựng địa phương ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển bền vững. (VINH ANH)

* Đảng bộ phường Sơn Trà có 52 đảng viên nhận Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026. Trong đó, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng…

Bí thư Đảng ủy phường Sơn Trà Hoàng Sơn Trà trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho các đảng viên đủ tiêu chuẩn. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Bí thư Đảng ủy phường Sơn Trà Hoàng Sơn Trà bày tỏ sự trân trọng và đánh giá cao những đóng góp, cống hiến của các đảng viên vào sự phát triển chung của địa phương; tin tưởng các đồng chí sẽ tiếp tục cống hiến để mãi xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, xứng đáng với phần thưởng cao quý mà Đảng trao tặng.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Sơn Trà Đinh Vui trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho các đảng viên đủ tiêu chuẩn. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Đảng ủy phường mong muốn các đảng viên giữ vững phẩm chất tiên phong, gương mẫu và là chỗ dựa tinh thần vững chắc, là người truyền lửa cho thế hệ đảng viên trẻ, đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh. (ĐẮC MẠNH)