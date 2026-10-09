Các địa phương tổ chức nhiều hoạt động nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

Các đại biểu tham dự buổi toạ đàm do UBND xã Triệu Sơn tổ chức.

♦ Xã Triệu Sơn hiện có 300 doanh nghiệp, 2.589 cửa hàng, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, 3 quỹ tín dụng và 11 hợp tác xã.

Bên cạnh đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp đã tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, đóng góp gần 600 triệu đồng cho Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Khuyến học và các hoạt động an sinh xã hội khác trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, lãnh đạo xã Triệu Sơn gửi lời chúc mừng, tri ân và đánh giá cao những đóng góp to lớn của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp trong việc tạo việc làm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của địa phương. Đồng thời, khẳng định chính quyền xã sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số; tăng cường đối thoại và lắng nghe các ý kiến của doanh nghiệp, doanh nhân, phối hợp, kết nối các nguồn lực để cộng đồng doanh nghiệp phát triển.

Các cá nhân nhận Giấy khen của VCCI Chi nhánh Ninh Bình - Thanh Hóa.

Nhân dịp này, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình và Chủ tịch UBND xã Triệu Sơn đã trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân, các doanh nhân tiêu biểu, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

♦ Theo thông tin tại hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, doanh nhân và chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 do UBND xã Quảng Yên tổ chức, trên địa bàn xã hiện có 122 doanh nghiệp, 5 hợp tác xã, 2 quỹ tín dụng và khoảng 1.350 hộ kinh doanh đang hoạt động. Hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn ngày càng đa dạng về ngành nghề.

Lãnh đạo xã Quảng Yên tặng hoa chúc mừng Hội Doanh nghiệp xã nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam.

9 tháng năm 2026, tổng doanh thu của các doanh nghiệp, hợp tác xã ước đạt 140 tỷ đồng, đóng góp cho ngân sách xã khoảng 7,5 tỷ đồng và tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Cộng đồng doanh nghiệp còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội với tổng kinh phí trên 250 triệu đồng.

Hội nghị đối thoại với doanh nghệp tại xã Quảng Yên.

Tại hội nghị đối thoại, các doanh nghiệp, doanh nhân đã trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động. Lãnh đạo địa phương đã trực tiếp giải đáp, định hướng xử lý các đề xuất, kiến nghị, thể hiện tinh thần đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh và gắn bó lâu dài với địa phương.

Lãnh đạo xã Quảng Yên trao giấy khen cho các doanh nghiệp tiêu biểu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Dịp này, xã Quảng Yên tôn vinh, khen thưởng 13 tập thể, 6 cá nhân tiêu biểu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương.