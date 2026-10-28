Các địa phương tiếp tục nỗ lực và kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số

Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự buổi làm việc tại điểm cầu tỉnh

Tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn, dự buổi làm việc có các đồng chí: Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Các đại biểu dự buổi làm việc tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Theo báo cáo, từ đầu năm 2026 đến nay, 9 tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc đạt kết quả tăng trưởng tích cực nhưng không đồng đều. Ước tính, cả năm chỉ có tỉnh Thái Nguyên vượt mục tiêu tại Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 27/6/2026 của Chính phủ (khoảng 0,6 điểm %); 8/9 địa phương còn lại chưa đạt. Tính theo quy mô, tăng trưởng cả năm của vùng Trung du và miền núi phía Bắc ước đạt khoảng 9,4%, thấp hơn khoảng 1,1 điểm % so với mục tiêu bình quân của các địa phương (khoảng 10,5%).

Về phát triển kinh tế, 9 tháng đầu năm, vùng Trung du và miền núi phía Bắc đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của vùng đạt khoảng 173,67 tỷ USD, tăng 79% so với cùng kỳ năm 2025; tổng thu ngân sách nhà nước của vùng đạt khoảng 120,5 nghìn tỷ đồng, bằng 90,8% dự toán…

Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các địa phương báo cáo kết quả tăng trưởng kinh tế, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời nêu khó khăn, vướng mắc và kiến nghị trung ương bổ sung biên chế, hỗ trợ ngân sách đầu tư các dự án giao thông liên kết vùng...

Trong chương trình, đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nêu rõ: Tăng trưởng tổng sản phẩm GRDP quý III tỉnh Lạng Sơn chỉ đạt 8,41%, chưa đạt mục tiêu đề ra. Nguyên nhân do trận lũ lịch sử diễn ra tháng 8/2026 gây ảnh hưởng lớn, dẫn tới tăng trưởng lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản của tỉnh chưa đạt so với kịch bản; tiến độ triển khai các công trình, dự án nhiệt điện chưa đạt kế hoạch đề ra... Cùng với đó, nhiều động lực tăng trưởng mới của tỉnh đang trong quá trình hình thành nên chưa tạo được năng lực sản xuất mới và giá trị tăng thêm như kỳ vọng.

Về giải pháp trọng tâm quý IV, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, cả hệ thống chính trị tiếp tục đoàn kết, thống nhất, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm. Trong đó, tập trung thu hút nhà đầu tư thứ cấp vào các khu, cụm công nghiệp, nhất là Khu công nghiệp VSIP; đẩy nhanh khởi công các dự án điện gió đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Tỉnh phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công, ưu tiên dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng dự án tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh; rà soát các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng, đáp ứng nhu cầu các công trình trọng điểm quốc gia và của tỉnh.

Trong lĩnh vực dịch vụ, tỉnh tiếp tục nâng cao năng lực thông quan tại các cửa khẩu, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, thu hút doanh nghiệp và đẩy nhanh thực hiện Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh.

Về thu hút đầu tư, tỉnh đẩy mạnh xúc tiến đầu tư trên cơ sở các quy hoạch khu cửa khẩu Chi Ma và Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đã được công bố; ưu tiên các lĩnh vực kho bãi, cảng cạn, chế biến, đồng thời hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng khu vực cửa khẩu, tạo động lực tăng trưởng năm 2027.

Lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh chụp màn hình)

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ, ngành trung ương cũng ghi nhận, trao đổi, làm rõ các nội dung địa phương quan tâm, kiến nghị và đề xuất hướng tháo gỡ theo thẩm quyền.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh chụp màn hình)

Phát biểu kết luận, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ ghi nhận tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm của các địa phương trong đánh giá kết quả và nhìn nhận hạn chế.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; tiếp tục nỗ lực và kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số; đồng thời rà soát kịch bản tăng trưởng theo từng tháng, khu vực, lĩnh vực và dự án, xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần “6 rõ”, kịp thời bù đắp phần tăng trưởng thiếu hụt.

Đồng chí yêu cầu, thúc đẩy tăng trưởng phải gắn với kiểm soát thất thoát, lãng phí; kết hợp mục tiêu ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, phát huy các động lực tăng trưởng truyền thống và mới, thúc đẩy tăng trưởng xanh, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế; tập trung tháo gỡ dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài...

Các địa phương cũng khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, gắn kịch bản tăng trưởng với mục tiêu cả giai đoạn; đẩy mạnh tái cấu trúc quy trình, đơn giản hóa thủ tục hành chính đã được phân cấp, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách bất cập, góp phần hoàn thiện thể chế, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.