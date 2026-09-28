Các địa phương tích cực nhân lên 'những bông hoa đẹp'

Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm với các tác giả tham gia Cuộc thi viết về điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt thành phố Hà Nội năm 2026. Ảnh: Viết Thành

Những việc làm bình dị mà ý nghĩa

Năm nay, trong danh sách đề nghị tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026 có bà Phạm Thị Huyền, 72 tuổi (hiện đang ở phường Thanh Liệt) - người đã 2 lần được được tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu thành phố vào các năm 2014 và 2025. Gần 30 năm qua, bà đã làm việc thiện, dạy chữ và kỹ năng sống miễn phí cho gần 300 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mắc hội chứng Down, trẻ khiếm khuyết về trí não...

Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Liệt Nguyễn Anh Tuấn đánh giá, lớp học tình thương của bà Huyền là hoạt động có ý nghĩa thiết thực đối với công tác văn hóa, giáo dục, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Việc làm ấy thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và sự chung tay của người dân với cộng đồng, tạo điều kiện để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật được học tập và hòa nhập xã hội.

Câu chuyện của bà Huyền cho thấy, một việc làm tốt đã là đáng quý, việc làm tốt được suy trì bền bỉ qua nhiều năm tháng càng đáng quý bội phần. Đặc biệt là từ thành phố đến cơ sở, các phong trào “Người tốt, việc tốt” đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Bà Phạm Thị Huyền chuẩn bị sách vở cho học trò bước vào năm học mới. Ảnh: Hiền Chi

Tính từ đầu năm 2026 đến nay, UBND thành phố đã tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cho 183 cá nhân; các địa phương, đơn vị đã tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cho khoảng 1.500 cá nhân.

Theo Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội Nguyễn Công Bằng, nếu như các năm trước việc xét tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” ở các địa phương, đơn vị có xu hướng tập trung khen và đề nghị thành phố khen với số lượng lớn vào các dịp cao điểm kỷ niệm các ngày lễ lớn, sang năm 2026, công tác xét tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” đã chuyển mạnh theo phương châm “Khen thưởng kịp thời, thực chất, đúng người, đúng việc”.

Ở xã Đông Anh, một việc tốt khác lại bắt đầu từ chính công việc mưu sinh. Anh Nguyễn Minh Đức ở thôn Du Nội làm nghề thu mua, bán đồ thanh lý. Không phải lúc nào công việc cũng thuận lợi, nhưng anh thường tận dụng những thứ còn sử dụng được để giúp người khác. Khi người dân cần, anh cho mượn dụng cụ; có trường hợp khó khăn, anh tặng cả chiếc xe ba bánh…

Cũng bằng những hành động cụ thể, cô giáo Nguyễn Thị Thu Hiền, giáo viên Trường THCS Viên An, xã Ứng Thiên, đã duy trì việc hiến máu tình nguyện từ năm 2003 đến năm 2026, với 17 lần hiến máu. Cô cũng thường xuyên tuyên truyền, vận động đồng nghiệp, người thân, bạn bè cùng tham gia nghĩa cử cao đẹp này.

Tương tự, ông Lê Minh Thiện (Điểm hỗ trợ dịch vụ công số Phương Liệt, Chi nhánh số 2 - Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội) luôn tận tình hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến nhanh chóng, thuận tiện.

Ngoài ra, còn rất nhiều tấm gương khác, như bà Ngô Thị Liên, bà Phùng Thị Thành, bà Dương Thị Mai (xã Bất Bạt), bà Đinh Thị Công (xã Suối Hai), bà Đỗ Thị Thành (xã Sóc Sơn), bà Bùi Thị Thanh Thảo (phường Đống Đa), bà Nguyễn Thị Mai Hoa (phường Yên Hòa)… là những hội viên phụ nữ tiêu biểu trong phong trào xây dựng gia đình hạnh phúc, giúp nhau phát triển kinh tế và tham gia công tác xã hội.

Những câu chuyện ấy, mỗi người một công việc, một hoàn cảnh, nhưng đều gặp nhau ở điểm chung: Việc tốt không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Quan trọng là có người sẵn sàng bắt đầu và có cộng đồng biết trân trọng, lan tỏa.

Nhân rộng và lan tỏa

Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy, cùng với phát hiện “Người tốt, việc tốt”, các xã, phường đang tìm cách đưa những hành động tốt, việc làm hay ấy trở thành thường xuyên trong xuất hiện đời sống cộng đồng. Trang thông tin điện tử các phường, xã thuộc địa bàn thành phố Hà Nội rất coi trọng chuyên mục “Người tốt, việc tốt”, giới thiệu nhiều tấm gương tiêu biểu.

UBND phường Yên Sở đã khen thưởng 15 tập thể, 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức hoạt động hè. Ảnh: Thái Phương

Tại phường Yên Sở, công tác phát hiện, tuyên truyền, biểu dương “Người tốt, việc tốt” được gắn với các phong trào thi đua ở cơ sở. Những tập thể, cá nhân có thành tích trong từng lĩnh vực, từng nhiệm vụ được kịp thời ghi nhận, qua đó tạo động lực để cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tiếp tục tham gia.

Tại xã Ngọc Hồi, việc tuyên truyền, phát hiện điển hình được triển khai qua nhiều kênh, từ hệ thống phát thanh, trang thông tin điện tử đến các tổ chức hội, đoàn thể, trường học. Cách làm này giúp việc tốt không chỉ được biết đến sau khi đã được khen thưởng, mà có thể được phát hiện ngay từ thôn, tổ dân phố, trường học, cơ quan, đơn vị.

Không chỉ các xã, phường chủ động tìm kiếm, thành phố cũng đang từng bước tạo một cơ chế để những “bông hoa đẹp” được phát hiện từ cơ sở, được biết đến và lan tỏa.

Theo thông tin từ Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố, hiện 100% các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội và 126 xã, phường thuộc thành phố đã chủ động triển khai, cụ thể hóa phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của cơ quan, đơn vị, địa phương phân cấp ủy quyền theo mô hình chính quyền 2 cấp.

Đặc biệt, các cấp, ngành, đơn vị đã đổi mới mạnh mẽ phương thức phát hiện, bồi dưỡng, khen thưởng theo phương châm “hướng về cơ sở, kịp thời, không chờ tích lũy thành tích”, chú trọng người lao động trực tiếp, công nhân, nông dân, cán bộ cơ sở, y bác sĩ, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

Trong hành trình nhân lên “những bông hoa đẹp” của Hà Nội, một trong những điểm nhấn là “Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt” đã được duy trì qua nhiều năm. Năm 2026 Ban Tổ chức Cuộc thi thành phố đã tiếp nhận 180 tác phẩm báo chí của 12 cơ quan báo chí Trung ương, ngành và thành phố tham dự; 1.331 bài viết được lựa chọn trong số hàng vạn bài dự thi cấp cơ sở.

Hội LHPN phường Hoàng Mai trao kinh phí đỡ đầu quý III-2026 và tặng quà Trung thu cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Trần Oanh

Các xã, phường mặc dù là năm đầu triển khai vận hành mô hình chính quyền 2 cấp nhưng là lực lượng nòng cốt tham gia cuộc thi, với 954 bài viết. Ban Tổ chức đã trao thưởng cho 42 tác giả có tác phẩm tiêu biểu (2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba, 30 giải Khuyến khích) và 102 bài viết vào vòng chung khảo.

Đó cũng là cách những “bông hoa đẹp” được gieo thêm hạt giống mới, để từ một việc tốt hôm nay có thêm nhiều việc tốt trong ngày mai.