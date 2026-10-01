Các địa phương thăm, tặng quà người cao tuổi nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi

* Phường Lào Cai thăm, chúc thọ người cao tuổi

Sáng 1/10, đoàn công tác phường Lào Cai do đồng chí Trần Thị Thùy Dung - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà và chúc thọ người cao tuổi từ 90 tuổi trở lên trên địa bàn.

Thường trực Đảng ủy, HĐND; lãnh đạo UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Lào Cai tặng hoa chúc mừng Hội Người cao tuổi phường.

Đoàn đã đến thăm, chúc thọ cụ Nguyễn Thị Khang, sinh năm 1933, ở tổ dân phố số 10 Cốc Lếu và cụ Lã Thị Tỳ, sinh năm 1932, ở tổ dân phố số 15.

Tại các gia đình, đồng chí Trần Thị Thùy Dung ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và chúc các cụ luôn mạnh khỏe, sống vui; tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, động viên con cháu phát huy truyền thống gia đình, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương.

Đồng chí Trần Thị Thùy Dung - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường thăm, chúc thọ cụ Nguyễn Thị Khang và cụ Lã Thị Tỳ.

Đại diện đoàn công tác đã trao quà và thiếp chúc thọ của địa phương tới các cụ, thể hiện sự quan tâm, chăm lo đối với người cao tuổi.

* Xã Bảo Nhai trao 35 suất quà tặng người cao tuổi

Cùng ngày, Hội Người cao tuổi xã Bảo Nhai tổ chức gặp mặt, thăm hỏi và tặng quà người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Dự chương trình có đại diện Thường trực Đảng ủy; lãnh đạo UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã; Phòng Văn hóa - Xã hội; Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi xã và chi hội trưởng người cao tuổi các thôn, bản.

Tại chương trình, các đại biểu ôn lại ý nghĩa Ngày Quốc tế Người cao tuổi; đồng thời công bố quyết định tặng quà nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi và Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2026.

Đại diện cấp ủy, chính quyền và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bảo Nhai trao quà tặng người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Đinh Mạnh Ninh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã gửi lời thăm hỏi, động viên và chúc người cao tuổi luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc; mong muốn các cụ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, uy tín trong gia đình và cộng đồng, tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương.

Dịp này, cấp ủy, chính quyền và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã trao 35 suất quà tặng người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Các hoạt động góp phần phát huy truyền thống “kính lão, trọng thọ”, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và cộng đồng đối với công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi.