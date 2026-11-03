Các địa phương tập trung nguồn lực hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới

Sáng 3-11, đồng chí Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan và trực tuyến tới 37 xã trên địa bàn tỉnh để nghe báo cáo tình hình triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Quang cảnh cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tính đến tháng 10-2026, hiện trạng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đạt bình quân 4,27 tiêu chí/xã. Trong đó, nhóm 13 xã phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2026 đạt bình quân 5,92 tiêu chí/xã. Đối với kế hoạch vốn năm 2026, tổng nguồn vốn thực hiện chương trình hơn 408 tỷ đồng, bao gồm hơn 74,8 tỷ đồng vốn sự nghiệp và hơn 333 tỷ đồng vốn đầu tư công. Đến ngày 2-11, có 32 xã đăng ký danh mục vốn đầu tư năm 2026 với tổng mức đầu tư hơn 172,6 tỷ đồng.

Đồng chí Trịnh Minh Hoàng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Lãnh đạo Sở Công Thương phát biểu tại cuộc họp.

Lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu tại cuộc họp.

Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo phát biểu tại cuộc họp.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã phản ánh một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chương trình, nhất là khâu lập hồ sơ minh chứng. Bên cạnh đó, việc xác định tỷ lệ hộ dùng điện an toàn (tiêu chí 2.4), đánh giá cơ sở vật chất văn hóa sau sáp nhập (tiêu chí 5.1), xác định doanh thu thương mại điện tử (tiêu chí 7.3)… cũng gặp khó khăn do chưa có hướng dẫn chi tiết hoặc chưa phù hợp với thực tế địa phương.

Để bảo đảm lộ trình đề ra, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị các sở, ngành chuyên môn sớm ban hành bộ hồ sơ mẫu, quy định rõ thành phần tài liệu minh chứng cho từng tiêu chí, đồng thời phân công cán bộ trực tiếp hướng dẫn, đôn đốc các xã hoàn thiện hồ sơ thẩm định.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng đề nghị UBND các xã tập trung rà soát, nắm chắc tình hình thực hiện tại địa phương mình, tập trung nguồn lực, hoàn thành các tiêu chí còn thiếu. Các sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung hướng dẫn, đôn đốc, đồng hành với các xã trong quá trình thực hiện, kịp thời tháo gỡ hoặc tham mưu phương án tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, cùng với các xã hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí trong chương trình nông thôn mới. Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu UBND tỉnh thành lập các tổ công tác của tỉnh tập trung giải quyết các khó khăn, tháo gỡ nút thắt, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn và hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới của tỉnh năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030.

Được biết, toàn tỉnh hiện có 37 xã tham gia chương trình nông thôn mới. Trong đó, có 13 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, các xã còn lại phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2027.