Các địa phương tăng tốc quý IV, quyết tâm tăng trưởng hai con số

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và trực tuyến với các bộ ngành, địa phương - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương sáng 3/10, nhiều địa phương báo cáo kết quả tăng trưởng tích cực trong 9 tháng, đồng thời xác định 3 tháng cuối năm là giai đoạn quyết định để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Một trong những trọng tâm được các địa phương đặt ra là duy trì đà tăng trưởng cao, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và tháo gỡ các điểm nghẽn đối với những dự án quy mô lớn.

HÀ NỘI TĂNG TỐC ĐẦU TƯ HẠ TẦNG

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết kinh tế Thủ đô tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong 9 tháng năm 2026. Riêng quý III, GRDP của thành phố tăng 10,02%, đưa tăng trưởng 9 tháng lên gần 9%.

Khu vực dịch vụ tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế, trong khi công nghiệp - xây dựng duy trì mức tăng qua các quý; tiêu dùng, du lịch và vận tải tiếp tục mở rộng.

Đầu tư và xây dựng trở thành một trong những động lực đáng chú ý khi tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 9 tháng tăng 19%; vốn thực hiện từ nguồn ngân sách do địa phương quản lý tăng 80%.

Hà Nội đã bổ sung 80.000 tỷ đồng vào kế hoạch đầu tư công của thành phố, tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm. Nhiều công trình hạ tầng quy mô lớn đang được đẩy nhanh, gồm các tuyến vành đai, cầu vượt sông Hồng, các trục hướng tâm và 5 tuyến đường sắt đô thị.

Các bộ ngành, địa phương tham dự phiên họp theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Chinhphu.vn

Tuy nhiên, thành phố cũng nhìn nhận một số khó khăn, trong đó số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động chưa ổn định, tồn kho sản xuất còn lớn, một số ngành xuất khẩu phục hồi chậm. CPI bình quân 9 tháng tăng 4,91%, cao hơn mặt bằng chung cả nước.

Để tạo dư địa tăng trưởng trong những tháng cuối năm, Hà Nội kiến nghị ưu tiên nguồn lực triển khai các dự án hạ tầng quốc gia trên địa bàn, nhất là Vành đai 5, các tuyến đường sắt quốc gia qua Hà Nội và các đầu mối giao thông liên vùng.

Thành phố cũng đề nghị sớm áp dụng cơ chế giá đất mới, tháo gỡ nguồn vốn tín dụng cho nhà ở xã hội và bố trí nguồn vốn ưu đãi phù hợp nhằm khơi thông dòng vốn.

TP.HCM ĐẶT MỤC TIÊU GRDP QUÝ IV TĂNG TRÊN 13,2%

Tại TP.HCM, GRDP quý III tăng 9,86%, đưa mức tăng trưởng 9 tháng năm 2026 đạt 9,66%. Tổng vốn đầu tư xã hội tăng 17,3%; thu ngân sách đạt gần 84,3% dự toán.

Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt hơn 17,8 tỷ USD, gấp 4,2 lần cùng kỳ.

Bước vào 3 tháng cuối năm, TP.HCM đặt ra ba mục tiêu lớn gồm tăng trưởng kinh tế hai con số, thu ngân sách đạt 1 triệu tỷ đồng và giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công được giao.

Để đạt mục tiêu này, thành phố xác định GRDP quý IV cần tăng trên 13,2%, đồng thời tập trung giải ngân khoảng 16.000 tỷ đồng vốn đầu tư công còn lại.

Một trọng tâm khác là tháo gỡ các vướng mắc về mặt bằng và thủ tục cho hàng loạt dự án lớn như cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, dự án lấn biển Cần Giờ, cảng Cái Mép - Hạ, các tuyến metro và dự án chống ngập giai đoạn 1, dự kiến vận hành trong tháng 11/2026.

TP.HCM cũng tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho thuê giai đoạn 2026-2030, qua đó chuẩn bị thêm động lực cho tăng trưởng năm 2027 và những năm tiếp theo.

NINH BÌNH, KHÁNH HÒA GIỮ MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG HAI CON SỐ

Ninh Bình là một trong những địa phương đạt tốc độ tăng trưởng cao trong 9 tháng, với GRDP tăng 11,51%, vượt kịch bản đề ra.

Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 25,4%, tiếp tục đóng vai trò động lực chính; khu vực du lịch - dịch vụ tăng 9,95%. Thu ngân sách nhà nước đạt trên 47.000 tỷ đồng; xuất siêu hơn 2,7 tỷ USD.

Du lịch tiếp tục là một trong những lĩnh vực nổi bật khi Ninh Bình đón 21 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 2,4 triệu lượt khách quốc tế.

Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 37,3% kế hoạch Thủ tướng giao. Tỉnh cam kết tập trung giải ngân 100% vốn ngân sách Trung ương vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12/2026, đồng thời giữ mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay và giai đoạn 2026-2030.

Để mở rộng không gian phát triển và tăng cường liên kết vùng, Ninh Bình kiến nghị bổ sung tuyến cao tốc Ninh Bình - Sơn La vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; sớm lập quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình và đẩy nhanh quy hoạch Khu kinh tế Kim Sơn.

Trong khi đó, GRDP của Khánh Hòa tăng 11,21% trong 9 tháng. Thu ngân sách nhà nước đạt 36.900 tỷ đồng, tương đương 98% dự toán; giải ngân vốn đầu tư công đạt khoảng 11.000 tỷ đồng, trên 70% kế hoạch Thủ tướng giao.

Địa phương cũng đã xử lý được 106 trong tổng số 257 dự án tồn đọng, vướng mắc kéo dài.

Khánh Hòa đặt mục tiêu cả năm tăng trưởng 10,2%, giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công và thu ngân sách vượt chỉ tiêu được giao; đồng thời phấn đấu xử lý dứt điểm 257 dự án tồn đọng trong năm 2026.

Về dài hạn, tỉnh đề xuất đẩy nhanh Đề án thành lập Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong và xây dựng đề án đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Những mục tiêu được Hà Nội, TP.HCM, Ninh Bình và Khánh Hòa đặt ra cho quý IV cho thấy đầu tư công, các dự án hạ tầng lớn và tháo gỡ điểm nghẽn về thủ tục, nguồn lực đang được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm trong chặng nước rút của năm 2026.