Các địa phương tăng tốc dịp cuối năm, cam kết hoàn thành mục tiêu tăng trưởng

Các địa phương tập trung giải ngân vốn đầu tư công chặng cuối năm.

Chuyển biến rõ nét trên nhiều lĩnh vực

9 tháng đầu năm 2026, bức tranh kinh tế của các xã, phường có nhiều chuyển biến tích cực. Điển hình xã Đồng Dương, tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp 9 tháng đầu năm 2026 của địa phương ước đạt 230 tỷ đồng, ước đạt 80% kế hoạch năm 2026. Tổng diện tích gieo trồng đạt 3.019ha, sản lượng cây lương thực có hạt ước đạt 16.886,5 tấn, đạt 100% kế hoạch. Địa phương còn triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Đến ngày 30-9, xã Đồng Dương có tổng thu ngân sách nhà nước đạt 226,01 tỷ đồng/207,78 tỷ đồng, đạt 108,77% so với thành phố giao đầu năm; tổng chi ngân sách nhà nước là 163,1 tỷ đồng/207,78 tỷ đồng, đạt 78,5% so với dự toán thành phố giao đầu năm, trong đó chi đầu tư công là 31,498 tỷ đồng, đạt 74,3% so với dự toán đầu năm.

Tại xã Quế Sơn (TP. Đà Nẵng), vụ Đông Xuân đạt và vượt kế hoạch; vụ Hè Thu đạt 99,4% kế hoạch; chăn nuôi phát triển ổn định. Địa phương thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030 để chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình; hoàn thiện hồ sơ 4 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao. Hoạt động thương mại - dịch vụ phát huy hiệu quả, tăng trưởng với mô hình kinh tế đêm (Quế Sơn Night); bước đầu tạo sản phẩm dịch vụ mới, góp phần thúc đẩy kinh tế đêm tại địa phương. Xã chủ động phân bổ 100% nguồn vốn Chương trình MTQG năm 2026 với tổng nguồn vốn 12 tỷ đồng cho 11 công trình hạ tầng; phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật nhiều công trình giao thông, thủy lợi, chiếu sáng. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, đạt 45% kế hoạch. Tính đến ngày 10-9, thu nội địa đạt 28.240 triệu đồng, đạt 94% dự toán HĐND xã giao và 100% dự toán thành phố giao.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, xã Điện Bàn Tây cũng tập trung chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng "hai con số" giai đoạn 2026-2030. UBND xã xây dựng và triển khai kịch bản tăng trưởng 2 con số theo chỉ đạo của UBND thành phố, với mục tiêu tăng trưởng năm 2026 đạt 12-13%. Toàn xã có 6 hợp tác xã nông nghiệp liên kết với 10 doanh nghiệp tổ chức sản xuất, tiêu thụ lúa giống; duy trì 5 sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao. Các mô hình sản xuất nông nghiệp bước đầu mang lại hiệu quả. Tính đến ngày 22-9, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 374/339 tỷ đồng, đạt 110,5% dự toán. Tổng chi ngân sách địa phương 228/339 tỷ đồng, đạt 67,33% dự toán. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 61,53% (29,619/48,136 tỷ đồng); vốn Chương trình mục tiêu quốc gia đạt 48,84% (3,102/6,351 tỷ đồng).

Sở, ngành làm việc với xã Đồng Dương để tìm giải pháp bảo tồn và phát huy di tích Phật viện Đồng Dương.

Kích hoạt các động lực tăng trưởng

Theo ông Lê Văn Quang - Bí thư Đảng ủy xã Điện Bàn Tây, quý IV năm 2026 là chặng đường nước rút, quyết định việc hoàn thành nghị quyết của năm đầu nhiệm kỳ. Vì vậy, địa phương tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, đầu tư công; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo mục tiêu đã đề ra; thực hiện tốt công tác phòng, chống, ứng phó thiên tai; bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng bộ xã ngày càng trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh những kết quả đạt được, xã nhận diện một số tồn tại, hạn chế liên quan đến công tác thu ngân sách nội địa, giải ngân vốn chuyển đổi số, vốn chương trình MTQG mặc dù đã tập trung lãnh đạo thực hiện nhưng chưa đạt yêu cầu; việc triển khai thực hiện một số công trình, giải quyết đơn thư kiến nghị, thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Đây là những vấn đề cần được các ban, ngành khẩn trương tháo gỡ và giải quyết dứt điểm.

Xã Quế Sơn có nhiều thế mạnh về phát triển sản phẩm OCOP.

Ông Đinh Nguyên Vũ - Bí thư Đảng ủy xã Quế Sơn khẳng định, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần "quyết liệt, chủ động, sâu sát, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm và rõ kết quả"; rà soát toàn diện các chỉ tiêu, nhất là các chỉ tiêu còn đạt thấp để tập trung tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu đề ra. Đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; rà soát, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn, hoàn thành trước ngày 30-1-2027. Tăng cường xúc tiến đầu tư vào Cụm công nghiệp Đông Phú 1; thực hiện hiệu quả mô hình kinh tế đêm "Quế Sơn Night", phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch sinh thái cộng đồng.

Địa phương đề xuất sớm đầu tư và đẩy nhanh tiến độ triển khai một số dự án huyết mạch như đường ĐH8.QS (từ Đông Phú cũ đi QL.14E) và cầu Rù Rì; dự án cầu Mè Tré trên đường ĐH9; giải quyết các vướng mắc tại dự án Khu du lịch sinh thái suối Nước Mát - Đèo Le; đồng thời chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc thu hồi đất đối với Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại và dịch vụ Ngọc Nam Phương tại Cụm công nghiệp Đông Phú 1…

Bà Phan Thị Nhi - Bí thư Đảng ủy xã Đồng Dương cho biết, địa phương tiếp tục đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, đảm bảo đúng tiến độ được giao. Xã còn tập trung tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong thu, chi ngân sách nhà nước; triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thu; theo dõi chặt chẽ tiến độ nguồn thu ngân sách; đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế; tổng hợp, báo cáo kịp thời kết quả thu. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến, thu hút đầu tư theo danh mục đã được thành phố phê duyệt; triển khai hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững năm 2026 theo đúng kế hoạch, giải ngân 100% nguồn vốn được giao.