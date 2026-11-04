Các địa phương tại TPHCM đón nhận bác sĩ tuyến trên về hỗ trợ y tế cơ sở

Đợt này, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa cử 4 bác sĩ về trạm y tế xã Bình Giã và xã Kim Long.

Tại xã Châu Pha, UBND xã đã tổ chức lễ tiếp nhận 3 bác sĩ từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM về luân phiên về công tác tại Trạm Y tế xã.

Về công tác tại trạm y tế xã Châu Pha đợt này, ThS.BSNT.BS CKII Nguyễn Thị Kim Yến, đến từ Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM khẳng định sẽ nỗ lực phát huy chuyên môn, kinh nghiệm, tinh thần tận tụy, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với đội ngũ y tế cơ sở để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xã Châu Pha tiếp nhận 3 bác sĩ ở bệnh viện tuyến trên về công tác.

Về phía chính quyền địa phương, ông Phan Minh Hợp, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Châu Pha cho biết, chương trình thể hiện sự quan tâm, hỗ trợ của ngành Y tế thành phố trong việc tăng cường đội ngũ bác sĩ có chuyên môn, kinh nghiệm về công tác tại tuyến cơ sở. Ông mong muốn các bác sĩ nhanh chóng hòa nhập môi trường làm việc mới, phát huy năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và y đức, tích cực hỗ trợ đội ngũ y tế địa phương nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Xã Nghĩa Thành cũng tiếp nhận 3 bác sĩ về luân phiên.

Tương tự, tại xã Nghĩa Thành, đợt này có 3 bác sĩ từ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Bệnh viện Đa khoa Tân Định về công tác. Theo ông Nguyễn Tiến Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, địa phương yêu cầu Trạm Y tế xã chủ động bố trí, phân công nhiệm vụ phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các bác sĩ yên tâm công tác, phát huy hiệu quả nguồn nhân lực được tăng cường.

Với chuyên môn về đa khoa, nội khoa và nội tổng hợp, các bác sĩ luân phiên tại xã Nghĩa Thành đợt này sẽ tham gia khám bệnh, tư vấn sức khỏe, hỗ trợ chẩn đoán và điều trị những bệnh lý thường gặp như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch, hen phế quản và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Qua đó, góp phần giúp người dân tiếp cận các dịch vụ khám, tư vấn và điều trị bệnh thuận lợi hơn ngay tại nơi sinh sống.

Xã Hồ Tràm tiếp nhận 2 bác sĩ về luân phiên công tác tại trạm y tế xã.

Tại xã Hồ Tràm, đội ngũ được phân công gồm BS. Kim Thị Thủy Đa, chuyên khoa I Nội khoa, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức và BS. Tô Văn Vinh, chuyên khoa I Sản phụ khoa, Bệnh viện Từ Dũ. Thời gian luân phiên đến hết năm 2026.

Cùng với sự phấn khởi của các địa phương, chương trình luân phiên bác sĩ đã nhận được sự tham gia tích cực của các bệnh viện tuyến trên. Tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, đợt này, đơn vị cử 4 bác sĩ luân phiên về hỗ trợ Trạm Y tế xã Kim Long và xã Bình Giã.

Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa bàn giao 4 bác sĩ luân phiên về 2 xã trong đợt 1 này.

TS.BS. Phạm Hữu Đoàn, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa nhấn mạnh, việc đưa bác sĩ về công tác tại trạm y tế góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực trước mắt, hướng đến mục tiêu củng cố chất lượng khám, chữa bệnh ban đầu tại địa phương. Bên cạnh việc trực tiếp tham gia khám, chữa bệnh, các bác sĩ còn thực hiện hướng dẫn thực hành, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ xử trí cấp cứu ban đầu và quản lý các bệnh mạn tính không lây nhiễm tại cộng đồng.

Hoạt động hỗ trợ còn được triển khai theo hướng tăng cường kết nối chuyên môn giữa bệnh viện tuyến trên và trạm y tế. Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa định hướng thiết lập hệ thống hội chẩn, tư vấn từ xa giữa các chuyên khoa với trạm y tế. Đồng thời tổ chức đào tạo, tập huấn định kỳ, hỗ trợ chuẩn hóa quy trình chuyên môn, kiểm soát nhiễm khuẩn, quản lý dược phẩm và trang thiết bị y tế.