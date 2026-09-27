Các địa phương sẵn sàng cho Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng

Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng - Vì hòa bình truyền tải thông điệp đầy ý nghĩa về hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, ý chí vượt khó và khát vọng vươn lên.

Phường Kiến Hưng tổ chức chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026 với sự tham gia của gần 300 vận động viên.

Các vận động viên nhóm chạy Thanh Trì Runners với quyết tâm đạt kết quả tốt nhất tại chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026.

Các nam vận động viên xã Phù Đổng tranh tài trên đường chạy.

Đông đảo cổ động viên phường Yên Nghĩa cổ vũ các vận động viên trong quá trình thi đấu.

Niềm vui khi về đích của một nữ vận động viên xã Phúc Lộc.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên có thành tích xuất sắc tham gia thi đấu tại chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026 phường Nghĩa Đô.