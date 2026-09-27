Các địa phương sẵn sàng cho Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng
Hướng tới chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026, các xã, phường của Thủ đô đã sôi nổi tổ chức các hoạt động luyện tập, thi đấu. Không khí của Giải chạy lan tỏa rộng khắp, tạo nên những ngày hội thể thao giàu sức sống, góp phần thúc đẩy phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/cac-dia-phuong-san-sang-cho-chung-ket-giai-chay-bao-hanoimoi-mo-rong-1758360.html