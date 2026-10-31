Các địa phương ra quân vệ sinh môi trường chào mừng Festival Hoa Đà Lạt
Hưởng ứng phong trào thi đua “Ngày thứ bảy vì môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp”, đồng thời chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026, sáng 31/10, các địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ ra quân tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan đô thị.
Tại phường Bắc Gia Nghĩa, sau lễ phát động, hàng trăm cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, học sinh và người dân phường Bắc Gia Nghĩa đã đồng loạt tham gia quét dọn, thu gom rác thải, nhổ cỏ, chăm sóc các bồn hoa, cây cảnh dọc tuyến đường trung tâm 23/3 , Nghĩa trang liệt sĩ Đắk Nông và tại các khu dân cư.
Các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn tích cực hưởng ứng bằng việc tổng vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên, giữ gìn cảnh quan môi trường nơi làm việc và học tập.
Cùng với hoạt động ra quân, phường Bắc Gia Nghĩa đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân hưởng ứng phong trào “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh”; chủ động vệ sinh khuôn viên nhà ở, trồng và chăm sóc hoa, cây xanh phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần tạo diện mạo đô thị xanh.
Đây là lần thứ 2 phường Bắc Gia Nghĩa tổ chức lễ ra quân tổng vệ sinh môi trường chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026. Đến nay phường đã tổ chức trồng khoảng 1.000 cây hoa các loại trên các tuyến đường trung tâm.
Đây là những hoạt động ý nghĩa của phường trung tâm Gia Nghĩa, góp phần tạo cảnh quan khang trang, thân thiện, chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026.
Phường Xuân Hương - Đà Lạt tổ chức lễ phát động ra quân chỉnh trang cảnh quan, trồng cây phân tán, trồng hoa dọc tuyến đèo Prenn, cửa ngõ vào trung tâm Đà Lạt.
Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt Nguyễn Ngọc Hậu cho biết: Đèo Prenn là trục giao thông huyết mạch, cửa ngõ vào trung tâm Đà Lạt, là biểu tượng cảnh quan thiên nhiên xinh đẹp của cao nguyên Lâm Viên. Sau khi được đầu tư nâng cấp, mở rộng theo hướng hiện đại, đèo Prenn đã mang một diện mạo mới khang trang, bề thế.
Để Prenn tiếp tục là tuyến đường không chỉ hiện đại mà còn phải được đặt trong sự hài hòa bền vững với hệ sinh thái rừng tự nhiên thì việc phủ xanh các khoảng đất trống, làm mềm các mảng tường chắn bê tông, củng cố thảm thực vật chống xói mòn sạt trượt và bảo vệ cảnh quan rừng phòng hộ là nhiệm vụ cần phải triển khai thường xuyên.
Thông qua lễ phát động, địa phương mong muốn làm mới diện mạo tuyến đèo Prenn, tạo thêm không gian cảnh quan xanh, sạch, đẹp, góp phần quảng bá hình ảnh thiên nhiên, văn hóa và con người Lâm Đồng đến với du khách.
Ngay sau lễ phát động, toàn thể cán bộ, cùng các đoàn thể và nhân dân trên địa bàn phường Xuân Hương - Đà Lạt đã ra quân thực hiện dọn dẹp vệ sinh, phát quang bụi rậm và trồng 100 cây mai anh đào dọc tuyến đường đèo Prenn. Mỗi cây mai anh đào được vun trồng hôm nay sẽ góp phần cho cảnh quan đường đèo Prenn thêm xanh, sạch, đẹp hơn.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/cac-dia-phuong-ra-quan-ve-sinh-moi-truong-chao-mung-festival-hoa-da-lat-472196.html