Các địa phương ra quân vệ sinh môi trường chào mừng Festival Hoa Đà Lạt

Lễ ra quân tổng vệ sinh môi trường chào mừng Festival Hoa Đà Lạt thu hút đông đảo lực lượng tham gia

Tại phường Bắc Gia Nghĩa, sau lễ phát động, hàng trăm cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, học sinh và người dân phường Bắc Gia Nghĩa đã đồng loạt tham gia quét dọn, thu gom rác thải, nhổ cỏ, chăm sóc các bồn hoa, cây cảnh dọc tuyến đường trung tâm 23/3 , Nghĩa trang liệt sĩ Đắk Nông và tại các khu dân cư.

Các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn tích cực hưởng ứng bằng việc tổng vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên, giữ gìn cảnh quan môi trường nơi làm việc và học tập.

Lực lượng dân quân tham gia dọn vệ sinh tại Nghĩa trang liệt sĩ Đắk Nông

Cùng với hoạt động ra quân, phường Bắc Gia Nghĩa đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân hưởng ứng phong trào “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh”; chủ động vệ sinh khuôn viên nhà ở, trồng và chăm sóc hoa, cây xanh phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần tạo diện mạo đô thị xanh.

Đoàn viên, thanh niên tham gia dọn vệ sinh tuyến đường trung tâm phường

Đây là lần thứ 2 phường Bắc Gia Nghĩa tổ chức lễ ra quân tổng vệ sinh môi trường chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026. Đến nay phường đã tổ chức trồng khoảng 1.000 cây hoa các loại trên các tuyến đường trung tâm.

Đoàn viên, thanh niên tham gia nhổ cỏ, chăm sóc các bồn hoa trên tuyến đường trung tâm

Đây là những hoạt động ý nghĩa của phường trung tâm Gia Nghĩa, góp phần tạo cảnh quan khang trang, thân thiện, chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026.

Quang cảnh lễ phát động

Phường Xuân Hương - Đà Lạt tổ chức lễ phát động ra quân chỉnh trang cảnh quan, trồng cây phân tán, trồng hoa dọc tuyến đèo Prenn, cửa ngõ vào trung tâm Đà Lạt.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt Nguyễn Ngọc Hậu cho biết: Đèo Prenn là trục giao thông huyết mạch, cửa ngõ vào trung tâm Đà Lạt, là biểu tượng cảnh quan thiên nhiên xinh đẹp của cao nguyên Lâm Viên. Sau khi được đầu tư nâng cấp, mở rộng theo hướng hiện đại, đèo Prenn đã mang một diện mạo mới khang trang, bề thế.

Cán bộ phường Xuân Hương - Đà Lạt trồng cây mai anh đào

Để Prenn tiếp tục là tuyến đường không chỉ hiện đại mà còn phải được đặt trong sự hài hòa bền vững với hệ sinh thái rừng tự nhiên thì việc phủ xanh các khoảng đất trống, làm mềm các mảng tường chắn bê tông, củng cố thảm thực vật chống xói mòn sạt trượt và bảo vệ cảnh quan rừng phòng hộ là nhiệm vụ cần phải triển khai thường xuyên.

Các chiến sĩ trồng cây mai anh đào

Thông qua lễ phát động, địa phương mong muốn làm mới diện mạo tuyến đèo Prenn, tạo thêm không gian cảnh quan xanh, sạch, đẹp, góp phần quảng bá hình ảnh thiên nhiên, văn hóa và con người Lâm Đồng đến với du khách.

Đông đảo người dân và đoàn viên thanh niên tham gia trồng cây tại tuyến đèo Prenn

Ngay sau lễ phát động, toàn thể cán bộ, cùng các đoàn thể và nhân dân trên địa bàn phường Xuân Hương - Đà Lạt đã ra quân thực hiện dọn dẹp vệ sinh, phát quang bụi rậm và trồng 100 cây mai anh đào dọc tuyến đường đèo Prenn. Mỗi cây mai anh đào được vun trồng hôm nay sẽ góp phần cho cảnh quan đường đèo Prenn thêm xanh, sạch, đẹp hơn.

Người dân phường Xuân Hương - Đà Lạt phát quang bụi rậm dọc tuyến đèo Prenn