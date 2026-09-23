Các địa phương quan tâm chăm sóc sức khỏe cho người dân

* Ngày 23/9, Sở Y tế Lào Cai phối hợp với UBND xã Si Ma Cai tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề về nâng cao chất lượng dân số năm 2026.

Buổi nói chuyện đã cung cấp kiến thức thiết thực nhằm nâng cao chất lượng dân số trong tình hình mới; lợi ích của tư vấn, khám sức khỏe trước kết hôn; tầm soát, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh; phòng, chống bệnh Thalassemia và các bệnh di truyền; phổ biến kiến thức về phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; thực hiện bình đẳng giới, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; thích ứng với già hóa dân số và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Cán bộ Sở Y tế Lào Cai truyền đạt các quy định về Luật Dân số.

Thông qua buổi nói chuyện, vận động người dân xây dựng lối sống lành mạnh, chủ động chăm sóc sức khỏe sinh sản, thực hiện kế hoạch hóa gia đình phù hợp; vận động đồng bào dân tộc thiểu số xóa bỏ hủ tục ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng dân số.

* Trạm Y tế xã Tả Van vừa triển khai đợt cao điểm ra quân khám sức khỏe cho Nhân dân và học sinh trên địa bàn, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời và hoàn thiện việc quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử.

Trong đợt ra quân, đã khám sức khỏe được 4.718 người, bao phủ toàn bộ 14/14 thôn; khám sức khỏe cho học sinh tại 2/5 trường học trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, đã có 13.606 lượt người trên địa bàn xã được khám sàng lọc và khám sức khỏe định kỳ.

Trạm Y tế xã Tả Van khám sức khỏe cho học sinh Trường Mầm non Tả Van.

Hiện, Trạm Y tế xã Tả Van tiếp tục duy trì lực lượng, phối hợp với các thôn, trường học đẩy mạnh công tác khám sức khỏe đến hết ngày 29/9; phấn đấu tỷ lệ người dân được khám sàng lọc sức khỏe đạt trên 75%, bảo đảm 100% học sinh tại các trường học, cấp học trên địa bàn hoàn thành khám sức khỏe đầu năm học mới.

* Ngày 22/9, tại Điểm Trạm Y tế Nghĩa Lợi, phường Trung Tâm, Trung tâm Y tế khu vực Văn Chấn tổ chức khám sức khỏe, sàng lọc một số bệnh thường gặp cho gần 300 người từ 60 tuổi trở lên đang sinh sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nhằm phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi tại cộng đồng.

Cán bộ y tế thực hiện khám, sàng lọc và tư vấn sức khỏe cho người cao tuổi tại điểm khám.

Tại điểm khám, người cao tuổi được cán bộ y tế trao đổi về tình trạng sức khỏe và tư vấn các yếu tố nguy cơ; sàng lọc các bệnh không lây nhiễm thường gặp như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch, bệnh hô hấp và một số bệnh mạn tính khác; tư vấn cho người dân về tình trạng sức khỏe, các yếu tố nguy cơ, biện pháp phòng bệnh, phòng biến chứng và những trường hợp cần tiếp tục kiểm tra.

* Cũng trong ngày 22/9, Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên tổ chức khai trương Đơn nguyên Tim mạch thuộc Khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực và Chống độc; sẽ triển khai các hoạt động khám, chẩn đoán, điều trị, theo dõi và quản lý người bệnh tim mạch; tăng cường phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ và bệnh lý tim mạch thông qua khám, quản lý sức khỏe; góp phần mở rộng dịch vụ y tế, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân, hạn chế chuyển tuyến đối với trường hợp có thể điều trị tại địa phương.

Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên trao quà cho người bệnh đang điều trị tại Đơn nguyên, thể hiện sự quan tâm, động viên tinh thần người bệnh trong quá trình điều trị.