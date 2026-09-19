Các địa phương phải hoàn thành chuẩn hóa dữ liệu bản đồ địa chính trước 30/9

Các địa phương phải hoàn thành giao nộp dữ liệu bản đồ địa chính trên hệ thống LANDINFO và gửi báo cáo về Cục Quản lý đất đai trước ngày 30/9/2026. Ảnh: Trường Giang.

Cục Quản lý đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có Văn bản số 4720/QLĐĐ-ĐĐĐKĐĐ, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát, chuẩn hóa và giao nộp dữ liệu bản đồ địa chính; đồng thời báo cáo kết quả đo đạc, lập bản đồ, đăng ký đất đai và cấp Giấy chứng nhận.

Theo yêu cầu, các địa phương phải rà soát toàn bộ sản phẩm bản đồ địa chính dạng số đã được cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh phê duyệt, xác định đầy đủ phạm vi, đơn vị hành chính cấp xã, thời điểm đo đạc, tỷ lệ bản đồ, hệ tọa độ và tình trạng sử dụng dữ liệu.

Dữ liệu phải được chuẩn hóa và bảo đảm đúng với sản phẩm đã được kiểm tra, nghiệm thu, phê duyệt, đang được sử dụng tại địa phương. Việc giao nộp được thực hiện trên hệ thống LANDINFO.

Đáng chú ý, Cục Quản lý đất đai yêu cầu báo cáo phải phân định rõ những khu vực có dữ liệu thửa đất “đúng - đủ - sạch - sống”; khu vực cần chỉnh lý, bổ sung dữ liệu không gian; khu vực cần bổ sung dữ liệu thuộc tính và khu vực chưa có bản đồ địa chính hoặc bản đồ không bảo đảm chất lượng.

Số liệu báo cáo được chốt đến ngày 31/8/2026. Thời hạn hoàn thành giao nộp dữ liệu trên LANDINFO và gửi báo cáo về Cục Quản lý đất đai là trước ngày 30/9/2026.

Việc chuẩn hóa và thống nhất dữ liệu đất đai trước hết phục vụ công tác quản lý nhà nước và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Về dài hạn, dữ liệu đầy đủ, chính xác và có khả năng khai thác thống nhất cũng là một trong những nền tảng cần thiết để tăng tính minh bạch của thông tin đất đai, hỗ trợ quá trình thực hiện các hoạt động đầu tư và giao dịch liên quan đến đất.

Tuy nhiên, cần phân biệt rõ việc giao nộp, chuẩn hóa dữ liệu lần này không tự động làm thay đổi các thủ tục pháp lý về đất đai, quyền sử dụng đất hay điều kiện thực hiện dự án của doanh nghiệp. Các quyền, nghĩa vụ và thủ tục cụ thể vẫn thực hiện theo pháp luật hiện hành.