Các địa phương ở hạ du hồ thủy lợi phía Đông tỉnh chủ động ứng phó mưa lũ

Đồng loạt điều tiết nước ở các hồ chứa

Trong ngày 23/9, mực nước tại các hồ chứa trong tỉnh đang dâng cao và tiếp tục có mưa lớn ở thượng nguồn. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đã phát đi các thông báo khẩn về kế hoạch vận hành điều tiết nước qua tràn của hàng loạt hồ chứa lớn. Qua đó, nhằm bảo đảm an toàn công trình và cắt giảm lũ cho vùng hạ du.

Hiện mực nước tại hồ Sông Quao đang cao, mưa vẫn đang tiếp diễn

Đáng chú ý, ngoài 10 hồ chứa đang duy trì điều tiết nước, có thêm 5 công trình thủy lợi sẽ triển khai xả lũ trong ngày 23/9. Riêng hồ Ba Bàu tăng mở thêm 2 cửa xả, nâng tổng cửa xả tối đa 5 cửa.

Một trong những hồ chứa lớn trong tỉnh là hồ Sông Quao (xã Hàm Thuận Bắc), mực nước hồ vào sáng 23/9 ở cao trình +88,84 m và đang tiếp tục tăng. Do đó, bắt đầu từ 16 giờ cùng ngày, hồ sẽ được điều tiết nước qua tràn với lưu lượng xuống hạ du dự kiến từ 10 m3/s - 50m3/s (chưa tính lượng nước qua tràn tự do), có thể tăng lên mức từ 50m3/s - 100 m3/s, tùy thuộc vào lưu lượng nước về hồ. Vùng hạ du chịu ảnh hưởng gồm các xã, phường như Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận, Hàm Liêm, Hàm Thắng, Phú Thủy, đặc biệt lưu ý Nhân dân dọc sông Cái và khu vực cửa sông.

Công ty sẽ mở 5 cửa xả tại hồ Ba Bàu ngày 23/9

Tại hồ Ba Bàu (xã Hàm Thạnh), mực nước hồ đạt cao trình +41,5 m. Công ty sẽ mở thêm tối đa 2 cửa tràn, nâng tổng số cửa tràn lên 5 cửa vào lúc 16 giờ cùng ngày. Lưu lượng nước qua tràn dự kiến khoảng 112 m3/s và khoảng 150m3/s khi mực nước hồ đạt mực nước dâng bình thường. Việc xả lũ ảnh hưởng trực tiếp đến hạ du các xã, phường gồm Hàm Thạnh, Hàm Kiệm, Tuyên Quang, Bình Thuận, Phan Thiết và Tiến Thành.

Trong khi đó, hồ Lòng Sông (xã Tuy Phong, Liên Hương), mực nước hồ đang ở cao trình +73,22 m và có xu hướng tăng. Trước diễn biến mưa lớn phức tạp, việc đảm bảo an toàn công trình và chủ động cắt giảm lũ cho vùng hạ du được đơn vị quản lý chú trọng.

Mực nước dâng cao tại hồ Sông Khán sáng 23/9

Công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi Bình Thuận cho biết, đơn vị sẽ vận hành điều tiết nước qua tràn hồ Lòng Sông dự kiến từ 17 giờ 30 phút ngày 23/9, với tổng lưu lượng điều tiết xuống hạ du dự kiến ở mức từ 30 m3/s - 150 m3/s .

Cùng với các hồ chứa lớn, cũng trong chiều 23/9, tại hồ Sông Khán (xã Hàm Thuận Bắc), hồ Suối Đá (xã Hồng Sơn và Hàm Thuận Bắc) đơn vị chức năng cũng bắt đầu vận hành điều tiết nước qua tràn với lưu lượng xuống hạ du dự kiến từ 2m3/s - 20m3/s.

Vùng hạ du chủ động ứng phó mưa lũ

Cao điểm đợt mưa lũ ở khu vực Đông Lâm Đồng được ghi nhận trong 2 ngày 22 và 23/9. Nhất là cơn mưa chiều tối 22/9 khiến tại nhiều địa phương như Hàm Kiệm, Hàm Thạnh, Tuyên Quang và vùng đô thị phường Phan Thiết, Phú Thủy bị ngập cục bộ, khiến một số diện tích thanh long, lúa, hoa màu bị ngập. Chính quyền và Nhân dân các địa phương đã chủ động ứng phó, thông tin kịp thời, cùng với sự hỗ trợ của lực lượng chức năng nên hạn chế ảnh hưởng.

Các lực lượng xã Hàm Kiệm trực chốt tại các điểm xung yếu, hỗ trợ người dân

Ghi nhận tại xã Hàm Kiệm vào sáng 23/9, ông Ngô Minh Hòa, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Hiện nay do mưa lớn, cộng với điều tiết nước hồ thủy lợi nên lượng nước đổ về nhiều. Trên cơ sở thông báo của đơn vị quản lý hồ chứa, địa phương đã chủ động thông báo đến Nhân dân các thôn. Đồng thời, trực chốt tại các khu vực trọng điểm để chủ động ứng phó, hạn chế tối đa thiệt hại. Bí thư Đảng ủy xã Hàm Kiệm cho biết thêm, 3 công trình cầu Ông Đạm, Lò Ngói và cầu Sông Cát vừa đầu tư xong đã phát huy tác dụng. Dù lượng nước đổ về nhiều nhưng người dân đi lại bình thường, không bị chia cắt như đợt mưa trước đây.

Học sinh được các lực lượng xã Hàm Kiệm hỗ trợ qua vùng ngập

Còn ở xã Tuyên Quang, ông Võ Ngọc Chương, Trưởng phòng Kinh tế - UBND xã cho biết, từ chiều 22/9, địa phương đã triển khai các phương án “4 tại chỗ”, kịp thời thông báo cho dân chủ động tránh lũ. Mặt khác, phân công lực lượng trực sẵn sàng cơ động di tán dân khi nước dâng cao…

Ở xã Bắc Bình, trước tình hình lượng nước đổ về hạ lưu tăng, ảnh hưởng đến các thôn Phan Hòa, Phan Rí Thành, Bình Thủy… lãnh đạo địa phương cho biết, đã chỉ đạo lực lượng trực ban 24/24 giờ. Đồng thời huy động lực lượng 4 tại chỗ của địa phương, sẵn sàng hỗ trợ Nhân dân khắc phục sự cố và di dời tài sản, vật nuôi khi có tình huống nguy hiểm….

Cầu Lò Ngói vừa hoàn thành, mang lại hiệu quả, an toàn mùa lũ tại xã Hàm Kiệm

Về phía đơn vị quản lý hồ chứa, theo ông Nguyễn Anh Khoa, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi Bình Thuận, công ty sẽ điều tiết linh hoạt nhằm thích ứng với diễn biến thực tế, phù hợp với tình hình thủy văn và yêu cầu phòng lũ.

Một số diện tích thanh long ngập tại xã Tuyên Quang

Trường hợp thời tiết và lưu lượng về hồ có diễn biến phức tạp dẫn đến việc phải điều chỉnh tăng thêm lưu lượng điều tiết, công ty sẽ kịp thời thông báo để các đơn vị và người dân chủ động ứng phó. Đơn vị cũng đề nghị các địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương thông báo cho Nhân dân vùng hạ du hồ chứa biết tình hình và chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh, bảo đảm an toàn.

Các lực lượng xã Tuyên Quang hỗ trợ khắc phục, khơi thông điểm ngập

Hiện công ty đang tiếp tục duy trì trực ban, nhất là tại các hồ có mực nước ở mức cao và các hồ đang vận hành điều tiết qua tràn. Đồng thời thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, lượng mưa ở lưu vực… để có phương án ứng phó kịp thời.